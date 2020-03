Tottenham souhaiterait à nouveau l’objectif 2018; l’agent a dit qu’il “partira cet été” – HITC

Les Spurs de Jose Mourinho auraient voulu amener le champion du Celtic Scottish Premiership Kristoffer Ajer en Premier League cet été.

Tottenham Hotspur devrait redoubler d’efforts pour amener Kristoffer Ajer en Premier League cet été après que l’agent de la star du Celtic ait confirmé son départ imminent, comme l’a rapporté Sporten.

En 2018, l’un des plus grands clubs d’Angleterre était lié à la décision d’un défenseur qui se faisait vraiment un nom au nord de la frontière (TEAMtalk).

Deux ans plus tard, Ajer est passé d’un jeune talent prometteur à l’un des premiers noms de la feuille d’équipe du Celtic. Et il se trouve que les Spurs ont désespérément besoin de renforts défensifs, avec Jan Vertonghen sans contrat et Toby Alderweireld, l’ombre de son meilleur autrefois infranchissable.

Tore Pedersen, l’agent du géant international norvégien, a admis mercredi qu’il était très peu probable qu’Ajer porte encore le kit emblématique vert et blanc au moment du coup d’envoi 2020/21.

“Il ne prolongera pas son contrat avec le Celtic et partira cet été”, a déclaré Pedersen au Daily Record. Plusieurs clubs sont intéressés. Nombreux sont ceux qui l’ont suivi pendant une longue période. »

Il semble que Tottenham, selon des rapports en Scandinavie, soit l’un de ces prétendants de longue date susmentionnés.

Le bouchon de 6 pieds 4 pouces, à seulement 21 ans, pourrait devenir un pilier de la ligne arrière de Jose Mourinho pour les années à venir s’il remplit son potentiel incontestable dans le nord de Londres. Ajer a également rempli efficacement l’arrière droit au cours de ses années de formation au Celtic – ce qui pourrait donner un coup de pied opportun à Serge Aurier, toujours errant.

