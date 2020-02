Tottenham subit un coup dur alors que la cible défensive de Middlesbrough signe un nouvel accord

Date de publication: Lundi 3 février 2020 4:34

Middlesbrough a remis un nouveau contrat à l’arrière latéral Djed Spence, une nouvelle qui sera un coup dur pour Tottenham.

Le jeune homme de 19 ans a signé un contrat de deux ans et demi avec un stylo à papier, ce qui prolongera son séjour au Riverside jusqu’à l’été 2022.

Spence a été remarquable depuis son entrée dans le Boro en décembre, plusieurs rapports affirmant que Éperons étaient ravis de la signature du jeune.

Pendant cette période, Spence a disputé 12 matches avec le club, dont deux contre Tottenham en FA Cup, et s’est imposé comme partant automatique pour les hommes de Jonathan Woodgate.

En parlant du nouvel accord de Spence, Woodgate a déclaré au site officiel de Middlesbrough: «Nous sommes ravis de bloquer Djed pour une plus longue période.

«Il a fait exceptionnellement bien depuis qu’il est entré dans l’équipe. Il a gagné le droit et il sait qu’il doit continuer à travailler dur.

«Nous parlons beaucoup et il connaît les normes qu’il a établies, les normes auxquelles nous nous attendons et qu’il doit continuer à écouter, continuer à travailler et à s’améliorer. Djed est un grand jeune talent.

“Il est important de garder nos jeunes talents.

«Ces gars ont tous gagné leurs opportunités et ils les ont saisies. Ils sont l’avenir de ce club, et ils comprennent tous l’importance de travailler dur et de se développer en tant que joueurs. »

