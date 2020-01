Tottenham sur le point de recruter un attaquant de 28 ans prêté, Mendes s’implique à nouveau – HITC

Tottenham Hotspur serait sensible à l’attaquant de Porto Ze Luis.

Selon la chaîne de télévision portugaise SIC Noticias, telle que rapportée par Correio da Manha, Tottenham Hospur se rapproche de la signature de l’attaquant de Porto Ze Luis.

Il est affirmé que Ze Luis est «proche» de devenir un joueur des Spurs, avec un mouvement qui devrait se réaliser grâce à l’agent Jorge Mendes.

Mendes – connu pour être proche de Mourinho – a aidé à mettre en place le contrat imminent de Gedson Fernandes à Tottenham, et il aurait assisté au match de la nuit dernière contre Middlesbrough.

Ces rapports suggèrent maintenant que Mendes a mis en place un deuxième accord, alignant cette fois une décision de prêter Ze Luis à Tottenham.

Le joueur de 28 ans a marqué sept buts en 12 matches de championnat cette saison, et est actuellement en train de soigner une blessure au genou, bien que cela ne soit pas considéré comme grave.

International du Cap-Vert avec trois buts en 19 sélections, Ze Luis s’est avéré pour Gil Vicente, Braga, Videoton, Spartak Moscou et maintenant Porto, qu’il n’a rejoint qu’en juillet.

Au Spartak la saison dernière, Ze Luis a marqué 14 buts dans toutes les compétitions, et les Spurs espèrent peut-être qu’il pourra aider à faire face à la perte de l’attaquant vedette Harry Kane, qui est absent jusqu’en avril.

Ces rapports sont sortis de nulle part, mais l’implication présumée de Mendes ajoute du poids aux réclamations, et un accord de prêt pour un attaquant expérimenté est idéal pour les Spurs en ce moment.

Fort et bon dans les airs tout en ayant une touche et une rotation décentes, l’avant-centre de 6 pieds peut être une option complète pour Mourinho si les affirmations sont vraies, et même si ce n’est pas un ajout de grand nom, il pourrait s’adapter à la facture pour les Spurs.

Dans d’autres nouvelles, qui est la petite amie de Christian Eriksen? Rencontrez Sabrina Kvist Jensen sur Instagram!