Tottenham, un outsider totalement brisé avec Mourinho | Estero

Danny Rose, Outsider défensif de Tottenham prêté à Newcastle, a parlé à la BBC des raisons qui l’ont poussé à dire “au revoir” à la Nouveau White Hart Lane.

À PROPOS DE MOURINHO – “Je savais un mois après l’arrivée de Mourinho que je ne jouerais jamais avec lui. C’était difficile de s’entraîner sachant que je n’aurais pas joué de toute façon. Je ne pense pas avoir eu les mêmes opportunités que les autres pour prouver ma valeur.” Je suis désolé mais je respecte son travail et ce qu’il fait. ”

SUR LA NOUVELLE AVENTURE – “Maintenant, j’ai eu la chance de jouer semaine après semaine à Newcastle et je veux donner le meilleur de moi-même. Si je fais bien, je peux rêver du Championnat d’Europe. Si je me trompe, tout le monde pourrait penser que Tottenham a eu raison de ne pas me laisser jouer et de me laisser partir.” J’ai confiance en mes capacités. ”