Tottenham vs Aston Villa, résultat, vidéo des buts, résumé résumé Premier League 2020 | Premier League

Heung-min Son a renversé Aston Villa (2-3) avec un but à la 94e minute qui a condamné Bjorn Engels, une défense infâme, qui a fait un penalty et une gaffe qui a facilité la victoire de Tottenham Hotspur.

Dans un jeu d’erreurs et de correctifs, Engels a été le plus endommagé. Après que Toby Alderweireld a frappé à sa propre porte et l’a ensuite modifiée avec un peu de tête, Engels a terminé un après-midi désastreux. Il a commis un penalty, a réussi à le corriger avec un but de tête, mais a condamné son équipe dans le temps additionnel en échouant à un contrôle et en ne laissant que Son contre Pepe Reina.

Le sud-coréen n’a pas échoué et les trois points se sont rendus à Londres. Et que les choses se sont vite compliquées à celles de Mourinho dans un jeu d’explication difficile. Alderweireld, dans un centre latéral, a gâché lors du dégagement du ballon, avec une telle malchance qu’il l’a introduit dans son but. Mais le Belge a été indemnisé pour son action incompréhensible.

Dans un coin, vingt minutes plus tard, il a pris un coup puissant au demi-tour qui a ébranlé les fondations de Villa Park. Alderweireld a corrigé son erreur et Tottenham s’est manifesté avant la pause grâce à une action revue par le VAR. La technologie a décrété une peine lors d’une démolition d’Engelgs sur Bergwijn et Son était responsable de son exécution. Le sud-coréen l’a fait presque au ralenti et Pepe Reina a deviné le lancement. Cependant, Son était plus rapide à l’époque pour aller chercher le rejet et mettre le 1-2 sur le tableau de bord.

Dans la deuxième partie, la balle arrêtée a coûté à Tottenham un match nul. Un coin au cœur de la zone a été dominé par Engels lui-même (2-2). Mais Engels a raté moins d’une minute de la fin. Lorsque tout a semblé décidé, le défenseur n’a pas réussi à contrôler une longue passe et Son s’est tenu seul devant Reina. Il l’a battu pour la basse et a donné la victoire à l’équipe de Mourinho.

Cette victoire amène Tottenham à se battre pour la Ligue des champions et à se classer cinquième, un point derrière Chelsea, qui est quatrième. L’Aston Villa coule un peu plus et se trouve à un point de descente.