Tottenham vs Manchester City LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 25 Premier League 2019-2020

Jeu très attrayant que nous aurons ce dimanche 2 février le 25ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Tottenham Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les maintient dans la lutte pour les champions, mais ils auront un test difficile lors de la réception du Manchester City qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans le Stade Tottenham Hotspur.

Comment les équipes arrivent

L’image de Tottenham a eu une campagne irrégulière, bien qu’elle semble s’améliorer grâce à la Jose Mourinho. Le dernier jour, j’ai dû visiter le Norwich en réussissant à les battre 2-1 pour terminer avec 9 victoires, 7 nuls et ils ont été battus 8 fois.

Les Éperons Ils ont eu une activité pour la dernière fois le samedi 25 janvier lors du quatrième tour de la FA Cup où ils ont visité Southampton devant se contenter d’un match nul à un qui les obligera à jouer une reprise à domicile.

De son côté, le Manchester City Il a eu une grande campagne en restant le protagoniste, mais ils savent que le titre est pratiquement impossible. Le jour dernier, ils ont battu Sheffield 1-0 pour marquer 16 victoires, 3 nuls et 5 matchs perdus.

Les Citoyens ils avaient une activité à une demi-semaine dans le retour des demi-finales de la Coupe Carabao où ils étaient battu, à domicile, 0-1 par Manchester United, même ainsi, ils ont signé leur billet pour la finale avec le mondial 3-2.

Les deux Tottenham comme lui Manchester City Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État en approchant du dernier tiers de la campagne; dans le tableau général, nous trouvons la Éperons en sixième position avec 34 points, tandis que le Citoyens sont des subliders avec 51 unités dans ce Premier League.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 17 août alors que la campagne ne faisait que commencer, au stade Etihad. Dans ce choc, le Citoyens ils ont profité à quelques reprises avec des buts de Raheem Sterling et le Kun Aguero, cependant Éperons atteint pour lier les deux, avec des objectifs de Erik Lamela et Lucas Moura, pour une finale 2-2.

Heure et canal Tottenham vs Manchester City

Le jeu entre Tottenham vs Manchester City il se tiendra à 16 h 30, 16 h 30, heure locale au Royaume-Uni; aux États-Unis, il commencera à 8 h 30 dans le Pacifique et à 11 h 30 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 10h30

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 11h30

Bolivie et Venezuela: 12h30

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 13h30

Diffusion de la fête Manchester City vs Tottenham LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale; en Amérique du Sud, ce sera sur ESPN, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Tottenham vs Manchester City LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui sortiront tout pour la victoire, il n’y a aucune marge d’erreur dans la lutte pour leurs buts. Dans les prévisions, Citoyens Ils sont les favoris légers pour leur plus grande hiérarchie et qualité, mais le Éperons Ils sont chez eux et ce ne serait pas une surprise pour eux de gagner. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Tottenham vs Manchester City.

Tottenham vs Manchester City LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 25 Premier League 2019-2020