Tottenham vs Wolves LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 28 Premier League 2019-2020

Jeu très attrayant que nous aurons ce dimanche 1er mars, en continuant avec le jour 28 de la Premier League 2019-2020, quand il Tottenham Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de rester dans la course pour des billets pour les champions, mais ils en recevront Les loups que vous savez qu’il est essentiel d’ajouter dans votre visite à Stade Tottenham Hotspur.

Heure et canal Tottenham vs Wolves

Siège: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Angleterre

Heure: 14h00 du Royaume-Uni. 08h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 9 h 00 de la Colombie, de l’Équateur, du Panama et du Pérou. 11h00 de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 6h00 PT / 9h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Tottenham vs Wolves LIVE

L’image de Tottenham Il a eu une campagne irrégulière en restant dans la lutte pour les postes de Champions League, ils savent qu’ils doivent être forts à domicile. Après 27 jours, ils ajoutent 11 victoires, 7 nuls et ont été battus 9 fois.

Les Éperons Ils viennent d’une dure défaite le jour dernier quand ils ont dû se rendre à Chelsea en s’imposant 2-1 et en compliquant l’une des premières places du tableau.

De leur côté, le Les loups Ils ont un grand tournoi qui reste dans la lutte pour les compétitions européennes. Le dernier jour ils ont battu Norwich 3-0 placer avec 9 victoires, 12 nuls et 6 matchs perdus.

Les Les loups ils avaient une activité en milieu de semaine lors du retour de la 16e de finale de la Ligue Europa où ils ont chuté 3-2 lors de leur visite à l’Espanyol, mais ont réussi à avancer avec 6-3 global.

Les deux Tottenham comme les Les loups ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Éperons en sixième position avec 40 points, tandis que le Les loups huitièmes de mars avec 39 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Tottenham vs Wolves.

