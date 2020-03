Tottenham’s 10 dernières signatures de la Ligue de football – et comment ils se sont comportés

Lectures rapides

Tottenham a connu beaucoup de succès en signant certains des meilleurs talents de la Ligue de football, bien que tous les achats en dehors de l’élite n’aient pas fonctionné comme prévu.

Nous avons regardé en arrière les 10 dernières signatures des Spurs des clubs de la Ligue de football.

Remarque: nous avons exclu les joueurs recrutés dans des clubs récemment relégués de la Premier League – comme Moussa Sissoko – et nous n’avons inclus que les jeunes joueurs recrutés initialement pour l’académie s’ils avaient déjà fait leurs débuts seniors dans leurs clubs précédents.

Grzegorz Rasiak

Absolument aucune idée de ce qui se passait ici.

Chris Gunter

Gunter a eu une belle carrière, devenant le joueur le plus capé du Pays de Galles dans l’histoire, mais la carrière de club de l’arrière a été largement consacrée au championnat.

Rejoignant Tottenham depuis Cardiff City pour 2 millions de livres sterling en janvier 2008, Gunter n’avait que 18 ans et était considéré comme une perspective prometteuse.

Il n’a fait que 16 apparitions dans toutes les compétitions pour les Londoniens du Nord, mais revient toujours sur son séjour sous un jour positif, reflétant en 2012: «J’ai passé un super moment à Tottenham, c’est un super club et j’ai tellement appris là-bas que j’ai était vraiment reconnaissant. “

Gareth Bale

Jamais entendu parler de lui.

Danny Rose

Contrairement aux autres produits de l’académie de Leeds United, Michael Woods et Tom Taiwo, Rose a refusé de déménager à Chelsea un an avant de rejoindre Tottenham en 2007.

Contrairement à Woods et Taiwo, Rose a continué à réaliser son potentiel à Londres, faisant plus de 200 apparitions pour Tottenham et devenant un habitué de l’Angleterre, même si les choses sont devenues un peu aigres ces dernières années.

LIRE: Qu’est-il arrivé aux deux starlettes Chelsea braconnées à Leeds en 2006

John Bostock

Ayant fait ses débuts à Crystal Palace à l’âge de 15 ans, Bostock a été nommé pour un jour capitaine en Angleterre. Sa carrière a été bien plus nomade que prévu; à l’âge de 28 ans, son club actuel, Nottingham Forest, est la 13e équipe pour laquelle il a joué, remportant des sorts au Canada, en Belgique, en France et en Turquie.

Le milieu de terrain a été sur les livres des Spurs pendant cinq ans, mais n’a fait que quatre apparitions en équipe première, dont aucune en Premier League, et a été prêté cinq fois.

En 2019, Bostock a déclaré à L’Equipe qu’il n’aurait jamais dû quitter Palace for Spurs à un si jeune âge, en disant: «Mon agent, ma famille, les gens m’ont mis beaucoup de pression pour partir. Ce n’était pas mon choix. Il y avait différentes raisons pour lesquelles je suis parti, y compris la pression de l’argent. Mais je pense que j’aurais dû rester là parce que j’avais des chances de jouer. Si je pouvais rentrer, je resterais.

«Maintenant que je suis plus âgé, j’apprécie ces moments difficiles car ils m’ont aidé à devenir plus fort. Mais, au départ, ils [unsuccessful loan spells] m’a presque brisé.

«Il y a même eu une fois où j’ai failli m’arrêter. Lorsque vous aimez quelque chose de si dur et que cela ne fonctionne pas, il n’y a rien de pire. Ce n’est pas que je n’aimais plus ce sport, mais j’avais perdu confiance. »

Kyle Naughton

Signé de Sheffield United aux côtés de Kyle Walker dans un accord combiné d’une valeur de 9 millions de livres sterling en 2009, Naughton a joué 74 fois pour Tottenham en six ans, mais ne s’est jamais senti comme un habitué du XI de départ.

L’arrière a rejoint Swansea pour 5 millions de livres sterling en 2015 et a déjà presque doublé le nombre d’apparitions pour les Swans comme il l’a fait pour les Spurs, bien qu’il soit retombé dans le championnat.

Kyle Walker

Mieux que Kyle Naughton.

Dele Alli

Il est juste de dire que c’était un vol absolu.

LIRE: Le scout qui a dit aux Spurs de signer Bale sur les raisons pour lesquelles Liverpool a raté Alli

Kion Etete

Les fans des Spurs peuvent être pardonnés de ne pas savoir grand chose sur Etete étant donné qu’il n’a pas encore fait ses débuts seniors pour le club après avoir signé à Notts County l’été dernier.

Le joueur de 18 ans a été signé à l’issue d’un procès réussi, ayant disputé quatre matches en Ligue Deux en 2018-19.

À ce jour, ses blessures négatives ont freiné ses progrès dans le nord de Londres, bien que son cadre de 6 pieds 4 pouces signifie qu’il pourrait offrir à Jose Mourinho l’option qui lui manque en tant qu’homme cible.

Jack Clarke

Le deuxième joueur signé de Leeds United – Aaron Lennon vient de rater la liste après avoir rejoint un peu plus tôt que Rasiak – Clarke reste quelque chose d’une énigme.

Après avoir fait irruption sur la scène en tant que sous-marin d’impact à Elland Road la saison dernière, la forme de Clarke a souffert après son effondrement sur le banc à Middlesbrough, mais les Spurs étaient toujours heureux de payer 10 millions de livres sterling pour l’ailier.

Il a ensuite rejoint Leeds en prêt, mais a du mal à faire de son équipe de jour pour les matchs du championnat au nombre de locataires sur les livres dans le West Yorkshire.

L’arrangement a été écourté en janvier pour permettre à Clarke de rejoindre QPR en prêt, mais le joueur de 19 ans n’a pas encore commencé le championnat après avoir échoué à déloger Eberechi Eze ou Bright Osayi-Samuel dans le XI de départ.

Notre fan résident de Leeds suggère que Clarke pourrait encore devenir absolument n’importe quoi dans le football, c’est-à-dire ne soyez pas surpris s’il joue pour l’Angleterre ou pour la Ligue 1 dans trois ans.

