Totti cherche le “nouveau Totti” avec deux agences de représentation

L’ancien joueur italien Francesco Totti, éternel capitaine de la Roma, a récemment fondé deux agences de représentation de football dans lesquelles il s’occupera personnellement de recruter des talents et de les aider dans leur carrière de footballeur, avec un objectif clair: trouver le “nouveau Totti”.

04/05/2020 à 17:38

Après avoir écrit des pages indélébiles de l’histoire de Rome, avec 786 matchs et 25 saisons vécues uniquement avec le maillot “giallorossa”, Totti s’est retiré du football en 2017 et a décidé cette année de se lancer pour un nouveau challenge passionnant avec deux agences de représentation, “CT10” et “IT Scouting”.

“Ma volonté est de trouver un autre” Totti “, un autre joueur de ce niveau. Je vais chercher en Europe et dans le monde. J’essaierai de développer au mieux les jeunes talents que je trouve. J’ai déjà trouvé un jeune joueur talentueux et je vais le faire grandir comme j’ai toujours voulu grandir “, a déclaré Totti vendredi, commentant ses nouvelles agences.

“Je veux que mes joueurs grandissent et aient un chemin différent par rapport aux autres. Je vais l’atteindre. Lorsque je me fixe un objectif, j’ai toujours la détermination de l’atteindre”, a-t-il promis.

L’ancien capitaine romain a admis à plusieurs reprises que sa retraite du monde du football, à 40 ans, était particulièrement douloureuse pour lui. Il pensait qu’il pouvait encore beaucoup contribuer à ce sport, mais, malgré plusieurs offres de clubs américains, arabes et italiens, il a décidé de les rejeter pour rester fidèle au rêve de sa vie: jouer seul pour le club de sa ville.

Un rêve devenu réalité, car le 28 mai 2017, il a annoncé sa retraite du football avec un événement émotionnel organisé au stade olympique romain après un match Rome-Gênes le dernier jour de cette Serie A.

Son amour pour le club de la capitale l’a convaincu d’accepter, quelques mois plus tard, un poste de direction dans le domaine sportif, avec la volonté de prolonger son idylle romaine. Cependant, ce fut une expérience qu’il y a moins de deux ans, avec Totti qui a annoncé ses adieux au club l’été dernier parmi les controverses à voir “nier toutes sortes de pouvoir de décision”.

“Je démissionne en tant que manager de Roma. Compte tenu des conditions, je pense que c’est nécessaire et correct. Je n’ai jamais eu la possibilité d’agir efficacement dans le domaine sportif. Beaucoup de choses m’ont été promises, mais aucune n’a été maintenue. Puis le temps passe. J’ai raisonné et compris que je ne voulais pas continuer à être disponible pour des gens qui n’ont jamais voulu de moi dans ce rôle “, ont déclaré Totti sans ambages lors de sa conférence de presse d’adieu.

Mais le football représente tout dans la vie de Totti et de l’ancien capitaine des Roms, après quelques mois de réflexion, Il a décidé de fonder ses propres agences de représentation de football pour accompagner les jeunes talents dans leur carrière sportive.

Il a récemment annoncé la fondation de la CT10, une société qu’il partage avec le représentant romain Giovanni Demontis, et le Scoutisme informatique, dont Totti lui-même est le seul représentant et gestionnaire.

L’objectif est de prendre soin du footballeur à 360 degrés, garantissant la possibilité de poursuivre ses véritables objectifs et assurant une protection psychologique et juridique.

Et c’est que Totti a toujours excellé dans sa carrière de football en raison de valeurs profondes d’engagement envers le club de sa ville, dont il est un amateur et qui a toujours mis en avant les intérêts économiques et sportifs.

Jusqu’à présent, en attendant les confirmations officielles, en Italie, ils assurent que Totti travaille pour protéger les intérêts de certains des jeunes talents les plus brillants du football italien, comme l’attaquant de l’Inter. Salvatore Esposito ou la fin de la Fiorentina, Federico Chiesa.