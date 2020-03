Totti: “Il n’y en a pas d’autre comme moi, mais je le trouverai. Rome est une seconde peau”

Nouveau Instagram en direct pour Francesco Totti cette fois avec Vincent Candela. Le drapeau de Giallorossi a répondu comme suit à propos de son nouveau travail de découvreur de talents: “En ce moment, je suis en attente. Je vois de jeunes joueurs, je veux faire grandir les garçons de la meilleure façon et je veux qu’ils grandissent honnêtement en grandissant. Avec des valeurs importantes. C’est pourquoi je recherche de nouveaux talents à travers le monde. ” Une référence à son amour du football, Roma ne pouvait pas manquer: “Roma ne m’enlèvera jamais de ma tête et de mon cœur. Pour moi, Roma est Roma. Ma seconde peau. Il n’y aura pas d’autres joueurs ou personnes qui “C’était, en effet, c’est une fierté d’être romain et romain. Y a-t-il un autre Totti? Non, pas pour le moment. Mais nous le retrouverons ensemble”.