Totti, quelle surprise pour certains étudiants de Bergame! PHOTOS | Serie A

Bergame est probablement l’emblème de la tragédie causée par le coronavirus en Italie. Pour cela, Francesco Totti voulait faire une surprise dans l’après-midi pour les enfants de l’école globale Gioele Solari. Le capitaine historique de Rome est entré aujourd’hui – quoique virtuellement – dans les maisons des élèves des écoles élémentaires et intermédiaires de l’Albino Comprehensive School, l’une des zones les plus touchées par le coronavirus dans la province de Bergame. Francesco Totti a discuté avec les garçons et les parents pendant environ une heure en rejoignant toutes les classes, à la grande stupéfaction des garçons, pour donner son étreinte virtuelle dans une période si difficile pour Bergame et tous les domaines autour: “Je encourage vous tous “, les mots de l’ancien numéro 10. Malgré la confusion, le message est venu haut et fort: “Dans les sacrifices, il y a de la détermination et du désir”, rappelle la légende de Giallorossi par rapport à l’incroyable récupération de la blessure qui en 2006 pourrait lui faire rater la Coupe du monde, puis gagnée, en Allemagne. Une leçon de vie sur la façon de surmonter les difficultés, l’un des enseignants qui ont participé à l’appel l’a définie. Excité, Francesco lui-même, qui a ensuite dit apprécier “le travail de Gasperini et Atalanta, une grande équipe”. Les applaudissements pour le champion ont commencé spontanément.