Totti revient au football à Balotelli: “Il faisait des blagues, il était arrogant: ma vision était floue”

Lors d’une diffusion en direct sur Instagram, Francesco Totti il est revenu au célèbre football de Mario Balotelli à l’occasion d’un match entre sa Roma et l’Inter Milan. «C’était une accumulation de ruptures, c’était arrogant. Il faisait des blagues, puis je suis délicat et quand j’accumule il y a un moment où j’éclate. Malheureusement, cela s’est produit, cela ne devrait pas, mais votre vision est trouble. De l’extérieur, il est plus facile de gérer sa tête et sa colère. Ce match ne m’a pas fait jouer l’entraîneur, nous perdions et j’y suis entré: il y a eu un moment qui m’est arrivé une fois et j’y ai pensé, je n’ai pas vu le second et je suis parti. C’était une pensée des autres joueurs: en faisant une erreur j’ai fait un geste que je n’ai jamais voulu faire, je suis désolé et je me suis excusé auprès de lui ».

