Totti: “Zaniolo parmi les jeunes les plus forts mais pour le moment il n’y a pas de nouveau Totti”

Francesco Totti, l’ancien historien du capitaine de Rome a parlé impliqué dans un Instagram direct de Giorgio Panariello il a également parlé des Giallorossi en commençant par les adieux au football: “Pour moi, c’était une journée d’un côté positif et de l’autre négatif. Négatif parce que j’ai laissé ce que j’aimais faire plus et c’est jouer au football, ma passion. En même temps positif parce qu’à ce moment-là j’ai vu l’amour que les gens ressentaient pour moi, mais ce moment n’était pas nécessaire pour le comprendre, mais j’ai compris que même à l’extérieur, dans toute l’Italie et l’Europe, il y avait un sentiment. La première chose qu’ils me disent, c’est que je les ai fait pleurer. C’était une salutation mondiale, non seulement pour les fans de Roma. Je connaissais les fans de Roma parce que l’amour qu’ils m’ont donné, personne ne me le donnera jamais, je l’ai eu vécu avec eux. Mais au final, quand vous voyez la passion des gens à l’extérieur, cela vous rend fier de ce que vous avez fait. ”

Zaniolo?

“C’est un grand footballeur. Jeune et prometteur. Il a un bel avenir devant lui, cela ne dépendra que de lui pour continuer cette ascension. Il est encore jeune et doit démontrer beaucoup, mais il a un potentiel énorme. En ce moment, il est l’un des jeunes les plus forts qui il y a en circulation. ”

Qui est le joueur le plus fort du passé?

“Pour moi, le numéro un de tous les temps, le football est Maradona. C’est le football dans tous les sens. Le joueur le plus fort est Ronaldo Il Fenomeno. Ensuite, parlons de Messi et Ronaldo qui, cependant, sont réduits. Le nouveau Totti Maintenant, il n’y a pas “

Fermez les yeux: vous passez la quarantaine avec Spalletti …

“Non non, je vais les rouvrir immédiatement: je vais si bien!”

