“Toujours tout donné, c’est au revoir”

Après l’adieu à Taranto, ce qui l’a étonnamment exclu de son projet technique (Cliquez ici pour les détails) Stefano D’Agostino a compté sur ses canaux sociaux pour accueillir la place rossoblu avec affection.

Voici son message: «Chaque fois que j’entrais sur le terrain avec mon maillot et le brassard de capitaine, je te donnais toujours tout ce que j’avais: sueur, santé, rêves. Merci pour votre amour inconditionnel qui m’a fait me sentir chanceux et reconnaissant de pouvoir le vivre. Je vous laisse comme si vous étiez l’un d’entre vous. Au revoir est un mot trop grand et douloureux, donc je vais juste dire au revoir. Salut à moi Taranto! ”