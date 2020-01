Toulouse Brest FC

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingtième journée de Ligue 1, qui affrontera le Toulouse et à Brest dans le Stade de Toulouse.

01/10/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Toulouse FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingtième jour après avoir perdu son dernier match contre le OGC Nice par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans trois des 19 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 19 buts en faveur et 39 contre.

Côté visiteurs, le Brest il a été battu 4-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Montpellier HSC, de sorte qu’un triomphe contre le Toulouse FC Cela vous aiderait à améliorer votre carrière dans le championnat.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Toulouse FC Il a réalisé des chiffres de trois victoires et six défaites en neuf matchs à domicile, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À la maison, Brest Il a un bilan d’une victoire, six défaites et deux nuls en neuf matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Toulouse FC pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux ont déjà dû faire face avant la maison Toulouse FCEn fait, les chiffres montrent deux victoires, une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe à domicile accumule une série de trois matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Brest. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en août 2019 et le résultat a été un match nul (1-1).

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que l’équipe visiteuse a un avantage de 10 points. Il Toulouse FC Il compte 12 points dans le casier, se classant 20e. En revanche, les visiteurs ont 22 points et occupent la quinzième position de la compétition.