Tour d’horizon des rumeurs à Barcelone: ​​Tagliafico, Onana, Puig, Griezmann et Vidal

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent par des nouvelles du Mundo Deportivo selon lesquelles Barcelone est très attaché au défenseur de l’Ajax Nicolás Tagliafico.

Le club a déjà été en contact avec son agent alors que le latéral arrière devrait quitter l’équipe d’Eredivisie cet été.

Tagliafico pourrait remplacer Junior Firpo, qui a été lié à un éloignement, et fournir à Jordi Alba une sérieuse compétition pour l’arrière gauche.

Le joueur de 27 ans aurait à nouveau envie de jouer avec Frenkie de Jong et de rejoindre le compatriote Lionel Messi.

À Marca, le mot est que les clubs de Premier League Manchester United et Newcastle United ont rejoint la course pour le milieu de terrain Arturo Vidal.

Le Chilien est toujours très désireux de partir cet été et aimerait se rendre à l’Inter Milan pour travailler à nouveau avec Antonio Conte.

Pourtant, il semble qu’il puisse avoir plusieurs offres parmi lesquelles choisir lors de la réouverture de la fenêtre de transfert.

S’en tenir à Marca et ils rapportent également qu’Antoine Griezmann restera et se battra pour sa place à Barcelone même si Lautaro Martinez et Neymar arrivent en été.

Le Français pense qu’il sera en mesure de s’appuyer sur sa première saison au Camp Nou et de répondre aux grandes attentes qui ont accompagné sa signature de l’Atletico Madrid.

Griezmann est désireux de réclamer de l’argenterie avec le Barça et a déjà été informé que le club ne voulait pas l’inclure dans les accords de swap cet été.

Le sport annonce que l’Ajax fait savoir qu’il ne laissera pas le gardien Andre Onana partir pour moins de 40 millions d’euros.

Le gardien de but a récemment évoqué un éventuel retour à Barcelone et pourrait rentrer au Camp Nou pour remplacer Neto.

Chelsea serait également très enthousiaste car Kepa Arrizabalaga a connu une saison difficile et a été abandonné pour un sort par le manager Frank Lampard.

L’avenir de Riqui Puig fait la une de l’actualité de l’Estadio Deportivo. Le journal rapporte que le Real Betis a envie de prêter le jeune milieu de terrain la saison prochaine.

Ce n’est pas la première fois que les Betis s’y intéressent, mais ils pensent que le Barça pourrait être disposé à l’envoyer dans une équipe qui pourrait lui garantir des minutes et poursuivre son développement.

Et enfin, aujourd’hui, nous terminons avec la nouvelle que Barcelone devra également payer 40 millions d’euros s’ils veulent faire venir le défenseur Felipe Luis du Latium.

Selon Gazzetta dello Sport, la Lazio tient à garder le défenseur et ne veut vendre que pour de gros prix.

Le Barça le suit depuis un moment et a l’intention de faire venir un autre défenseur alors que Gerard Pique a maintenant 33 ans, tandis que le genou de Samuel Umtiti reste une inquiétude.