“Tournage? Amateurs en septembre. Des pros, il est temps de rendre quelque chose”

NAPLES. Une situation de plus en plus délicate en ce qui concerne le monde des amateurs, attendant de comprendre quand une aide économique viendra en soutien aux familles et aux athlètes qui vivent du football, notre rédaction a rejoint le président d’Afro Napoli United, formation de groupes militants A d’Excellence Campania.

IL COMMENCE EN SEPTEMBRE

Vers nos microphones Antonio Gargiulo a lancé d’éventuelles propositions pour la fin de la saison 2019/20, une fois l’urgence du coronavirus terminée, il sera temps de définir les modalités et les modalités pour planifier l’année à venir: “A mon avis aujourd’hui il faut tout bloquer, arrêter les championnats et recommencer à Septembre où nous nous sommes arrêtés en raison de l’urgence sanitaire. – a-t-il commencé – d’ici novembre, il sera possible de rendre les différents verdicts, puis de s’arrêter en décembre et la nouvelle saison qui recommencera en janvier avec un format ad hoc pour le moment extraordinaire “.

DES IDÉES POUR L’AVENIR

Sur le nouveau format possible, des idées claires pour le numéro un afro-napolitain: «Par exemple, dans l’Excellence et la Promotion, les groupes pourraient être divisés, quatre par 9 et huit par 8, avec une réduction du nombre de jeux par groupe unique qui favoriserait la conclusion d’ici juin. Il est évident que nous avons besoin des bonnes garanties sanitaires, mais une telle solution garantirait également une période de préparation équitable “.

AIDE AU BÉTON

Mais l’Etat s’emploie activement à aider les amateurs, catégorie d’athlètes les plus en difficulté dans cette crise économique-sanitaire: «Aujourd’hui, avec quelle mentalité pourrions-nous recommencer activement? Peut-être que personne n’aurait la bonne tête pour retourner sur le terrain, chez les amateurs alors il y a une multitude de garçons qui vivent avec le football et donc le nombre de chômeurs augmente. – souligne Gargiulo – Le gouvernement doit donc commencer à réfléchir à des contributions concrètes, peut-être des fonds provenant de professionnels, où ces dernières années, il y a eu un enrichissement général basé sur la passion de ceux qui, aujourd’hui, chez les amateurs, ont du mal à joindre les deux bouts. Je pense que le moment est venu de rendre quelque chose, il y a le risque que de nombreuses entreprises ne trouvent pas un moyen de recommencer la saison prochaine en raison de la crise économique résultant de la pandémie. Chacun doit faire sa part, aujourd’hui les présidents et sponsors sont en difficulté, celui qui a reçu le plus de football donne plus concrètement. “