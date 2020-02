Tourner dans le groupe I de Serie D, sauter le banc d’un gros en difficulté

MESSINA. Le soir,ACR Messina reçu et accepté le démission du technicien Karel Zeman, l’équipe Peloritan visait un tout autre championnat et maintenant que les éliminatoires sont loin et les difficultés toujours sans solution, le pas en arrière de l’entraîneur arrive.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE ET LE SUCCESSEUR

L’ACR Messine annonce qu’elle a accepté la démission présentée par le technicien Karel Zeman, laissant ainsi le poste d’entraîneur de la première équipe. La société Giallorossi, dirigée par le président Pietro Sciotto, regretté pour cette décision, remercie le coach et son staff pour l’engagement et le professionnalisme manifestés ces derniers mois et lui souhaite une bonne continuation de carrière. En ce moment, l’équipe poursuit sa formation sous la direction de l’entraîneur Giuseppe Spada, technicien de formation junior.