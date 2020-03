Tournoi des Sirènes, les organisateurs reportent le début de la 7e édition

SORRENTO (NA). Le prestigieux événement jeunesse, qui débute fin mars, sera reporté à une date qui sera destinée à la lumière de l’urgence Covid-19. Voici le communiqué de presse des organisateurs:

Le comité d’organisation de la septième édition du Tournoi des Sirènes, en ce qui concerne les mesures à prendre pour prévenir la propagation de l’infection par le virus Covid-19, a décidé de reporter les dates de l’événement, prévu du 26 au 29 mars.

L’espoir est que la situation puisse être normalisée et il y aura, dès que possible, la possibilité d’accueillir toutes les équipes italiennes et étrangères qui s’étaient jointes à la Côte. De toute évidence, pour le moment, la nécessité prévalait de se conformer aux dispositions du gouvernement et de préserver la santé des jeunes athlètes, de leurs parents et du personnel de chacune des équipes participant au tournoi. Nous prendrons soin de vous communiquer prochainement la date de la septième édition du Tournoi des Sirènes.