Tournoi Fifa 20 de la Ligue espagnole organisé par Ibai Llanos | Football trivia

En Espagne, ils servent plusieurs jours de quarantaine et cela a permis aux gens de chercher d’autres activités pour se distraire et profiter de leur temps à la maison.

C’est ainsi que l’idée d’un tournoi de football virtuel est née dans ce pays où les 20 équipes de la Ligue de première division ont un représentant, qui est un joueur de leur liste.

Parmi les hommes les plus remarquables de ce tournoi figurent Marco Asensio, pour le Real Madrid; Marcos Llorente, pour l’Atlético; Sergi Roberto, pour Barcelone, parmi d’autres joueurs professionnels de ce pays.

Ce jeudi, le tirage au sort a été effectué et l’homme chargé de mener à bien ce processus était Ibai Llanos, un narrateur renommé de jeux vidéo et youtubeur dans ce pays.

Les matchs se joueront à partir de ce vendredi dans sa première phase et dureront jusqu’à dimanche. Sa transmission sera sur la plateforme Twitch sur la chaîne Ibai Llanos et ce sera lui qui racontera les matchs avec son humour particulier, tandis que le commentateur sera DjMariio, également un youtubeur espagnol très reconnu dans les médias.

Voici comment ça va être joué

Tournoi de la FIFA en Espagne.

Photo:



Capture d’écran

Dans la première phase, Leganés (Aitor Ruibal) évoluera contre Valladolid (Pedro Porro), Alavés (Lucas Pérez) contre Celta (Kevin Vázquez) et Espanyol (Adri Embarba) contre Eibar (Edu Expósito).

Alors que les phases à élimination directe ont été définies de cette manière, Osasuna (Rubén García) affrontera le vainqueur de Leganés-Valladolid, Séville (Reguilón) contre Athletic (Guruzeta), Levante (Clerc) vainqueur de Alavés-Celta, Real Sociedad ( Januzaj) à l’Atlético de Madrid (Marcos Llorente), au Barça (Sergi Roberto) au vainqueur d’Espanyol-Eibar, Getafe (Jason) à Betis (Borja Iglesias), Villarreal (Manu Morlanes) à Valence (Carlos Soler), et Grenade (José Antonio Martínez) au Real Madrid (Marco Asensio).

Chacun des participants doit jouer avec l’équipe qu’il représente, mais il utilisera une modalité dans laquelle tous les joueurs de FIFA 20 ont un niveau de 85, il n’y aura donc aucun avantage pour aucun d’entre eux. De plus, les matchs se joueront par tranches de 9 minutes et si à l’issue des 90 minutes il y a égalité, une prolongation avec un but en or sera effectuée.

Pendant les matchs, les gens pourront faire des dons qui iront directement à la lutte contre la propagation du coronavirus en Espagne.