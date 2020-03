Tous les arrêts de football: vers l’arrêt également des Champions et de la Ligue Europa. Européen à 2021, il y a un problème | Primapagina

Le calcium s’arrête pour le coronavirus. La Serie A a ouvert la voie que, lentement, tout le monde commence à suivre. La fédération française de football a suspendu toutes les compétitions, la Liga a reporté les deux prochains jours du championnat, la ligue portugaise s’est également arrêtée. Le Premier ministre se réunira ce matin pour suspendre le championnat après que Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, ait été testé positif au virus. Pour l’instant, seule la Bundesliga reste debout. Au lieu de cela, la journée a été mouvementée pour l’UEFA, appelée à décider de suspendre ou non la Ligue des champions et la Ligue Europa.. Au cours de cette semaine, quoique dans certains cas à huis clos, les jeux se sont régulièrement tenus. Mais la situation évolue rapidement.

STOP A CHAMPIONS ET EUROPA LEAGUE – La Juve-Lyon et Manchester City-Real Madrid ont déjà été officiellement reportées, comme deux des équipes impliquées, bianconeri et Blancos, sont en quarantaine pour les cas positifs de Rugani et d’un basketteur du Real. Naples elle-même, engagée mercredi à Barcelone, ne pourra pas s’envoler pour l’Espagne. A ce jour, seul le Bayern Munich-Chelsea est confirmé, mais nous nous dirigeons vers une suspension totale des Champions et de la Ligue Europa. L’UEFA a annoncé mardi 17 une réunion de vidéoconférence avec des représentants des associations, des ligues, des clubs et des joueurs de chaque nation pour décider quoi faire. Il n’est pas exclu que la décision de bloquer les deux compétitions arrive plus tôt, peut-être déjà au cours du week-end.

UEFA VS FIFA – La réunion de mardi sera toujours importante, car il sera décidé comment gérer les coupes et le championnat d’Europe, qui est toujours prévu pour juin prochain. La forme de l’Euro 2020 n’aide pas: 24 équipes, 12 villes et 51 matchs pour le premier tournoi continental itinérant de l’histoire. Afin de ne pas devoir annuler quoi que ce soit, l’idée de l’UEFA est de reporter l’intégralité du calendrier des ligues et des coupes continentales, en prolongeant la saison jusqu’à la mi-juillet. En conséquence, le championnat d’Europe serait reporté d’un an et se jouerait à l’été 2021.. Sur ce point cependant, une lutte de pouvoir éclate entre l’UEFA et la FIFA: en fait à l’été 2021, entre le 17 juin et le 4 juillet, La FIFA prépare la première édition de la Coupe du monde des clubs renouvelée, qui remplace la Coupe de la Confédération. Un méga tournoi, avec 24 équipes (dont 8 européennes), dont Infantino se soucie beaucoup. Toujours à l’été 2021, il y aurait également la phase finale de la Ligue des Nations (du 2 au 6 juin), une compétition cependant beaucoup plus rationalisée et, surtout, organisée par l’UEFA elle-même. Il ne sera pas facile de trouver une solution qui rassemble tout le monde.