Tous les Boca inférieurs auront un «10» »Football Press

Jeudi 20 février 2020

L’idée a été présentée par Juan Román Riquelme lui-même, deuxième vice-président de l’équipe “ Xeneize ”, qui veut que toutes les divisions inférieures de l’équipe argentine aient un créateur, ceci face à une pénurie de joueurs dans cette position qui est tellement vue dans le football argentin comme global

Après sa nomination en tant que deuxième vice-président de Boca Juniors, Juan Román Riquelme a été aux yeux du public pour sa gestion au sein de l’institution. La dernière détermination de l’ancien «10» de «Xeneize» est que toutes les divisions inférieures de l’équipe transandine jouent avec un créateur.

Tel que publié par les médias argentins Olé, Riquelme veut qu’à partir de 2020 de la Première Division aux catégories enfants de Boca aient un lien, surtout en l’absence de ce type de joueur dans le football sud-américain.

En ce sens, l’ancien joueur est convaincu que le club a la capacité de trouver et de former des talents qui ressemblent aux qualités qu’il avait et qui ont fait de lui l’un des derniers créateurs du football argentin.

Il convient de mentionner que Boca Juniors est deuxième de la Super League argentine avec 39 unités, derrière River Plate de Paulo Diaz qui mène le championnat transandin avec 52 points, en l’absence de trois dates pour clôturer le tournoi.