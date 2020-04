Tous les chiffres de James en Europe: le déclin, le changement urgent | Colombiens à l’étranger

Le monde s’est arrêté. Le coronavirus Covid-19 a acculé, isolé et condamné à l’isolement. Et le dommage collatéral d’un silence tellement inconfortable est qu’il donne du temps, beaucoup de temps, pour mettre la vie en perspective et rassembler le courage de voir la dureté de la réalité et l’urgence du changement. Il ouvrit la boîte.

Il y aura quelque chose de cela dans l’enceinte de Madrid, où la routine dans le gymnase se termine également, l’environnement est réduit au silence et, enfin, parce qu’il n’y a pas d’autre option, la vie devient noir et blanc.

Les chiffres, dans le cas des athlètes, sont ce qui donne la mesure. Et dans le cas de James Rodríguez, ils montrent une tendance accablante: la maturité n’a pas pris sa carrière au sommet, comme prévu, mais l’a lentement, lentement, lentement mais sûrement pavé.

De l’étincelle de Porto à la passion de Monaco, à l’illusion du Real Madrid, à la rage du Bayer Munich qui n’est pas reparti au retour du Bernabéu, il ne reste aujourd’hui plus grand chose pour l’illusion. Mais cela reste et c’est ce qui compte …

La carrière de James a décliné ces dernières années et est une réalité irréparable. Et avant tout autre exercice, il vaut la peine de revoir vos chiffres dès votre arrivée en Europe

2010 / 2011- 30 matchs joués, 6 buts et 3 passes décisives

2011/2012– 35 matchs joués, 14 buts, 1 passe décisive

2012 / 2013- 35 matchs joués, 12 buts, 1 passe

Pause À cette époque, il était plus défini qu’un générateur de jeux, plus finisseur que solidarité, plus talentueux qu’autre chose. Huit titres, une Europa League incluse et 3 ligues portugaises étaient trop tentants. Il l’a vu venir, avant tout le monde, Monaco.

2013 / 2014- 38 matchs joués, 10 buts, 12 passes décisives.

Le style était plutôt tourné vers le rôle de l’assistant créatif, passe-but, puis la Coupe du monde 2014 au Brésil a été menée! Et la vie était un avant et un après. Et 80 millions d’euros sont allés entièrement à la jambe gauche du buteur de la Coupe, l’auteur du meilleur but du tournoi au pays de Pelé, le prodige.

2014 / 2015- 46 matchs joués, 17 buts, 17 passes décisives

2015 / 2016- 32 matchs joués, 8 buts, 10 passes décisives

2016 / 2017- 33 matchs joués, 11 buts, 12 passes décisives

Pause! Une Ligue, 2 titres de Ligue des Champions, 1 Super Coupe d’Europe et deux Coupes du Monde des Clubs entre les deux, Zidane est arrivé et la patience s’est épuisée. Dans la tribune de Cardiff, il a décidé de partir et Ancelotti lui a jeté le gilet de sauvetage qu’il attendait au Bayern Munich.

2017 / 2018- 39 matchs joués, 8 buts, 14 passes décisives

2018 / 2019- 28 matchs joués, 7 buts, 5 passes décisives

Avec Ancelotti et Heynckes, il semblait que ça revivait, mais pas avec Kovac. Il a demandé, avec la même inquiétude de deux ans auparavant, le retour au Real Madrid pour le match revanche. Il a parié et perdu.

2019/2020 13 matchs joués, 1 but, 2 passes décisives

Les bilans toujours haineux

Aujourd’hui, les chiffres de l’OPTA indiquent que sa saison avec le plus de buts et de passes décisives dans le top 5 des ligues européennes a été 2014-2015 avec le Real Madrid, quand il a marqué 17 et a assisté au même montant (34 au total).

Que son meilleur record de buts par match a été avec Porto en 2011-2012, quand il a marqué un tous les 2,5 matchs. Son record le plus bas est dans la saison en cours, il a marqué un seul but en 13 matchs.

Nous avons parlé du passé quand nous nous souvenons que sa saison avec le plus de matchs en Europe était en 2014-2015, avec le Real Madrid (46 matchs) mais son moindre montant était dans le précédent, 2018-2019, avec le Bayern Munich (28 matchs).

Nous étions remplis de pure nostalgie lorsque nous avons découvert que, dans les passes décisives – sa grande vertu – son meilleur record dans le Top 5 des ligues en Europe était en 2014-2015 avec le Real Madrid; Il a réussi une passe décisive tous les 2,7 matchs (17 en 46). Six ans se sont écoulés, longs et fastidieux. Amers.

Aujourd’hui la réalité, celle du silence de l’enfermement, le remet devant une porte de sortie.

Il n’y a plus de vengeance, l’attachement a séché, la douleur est finie. Mais il reste de la magie et quelques années avant que la décision ne soit prise par des tiers. Ce qui n’est pas épuisé, du moins pas encore, c’est la passion. Et c’est pourquoi il peut toujours y avoir une victoire. C’est maintenant à votre tour, il est temps d’élever la voix, pour le meilleur et pour le pire. Voici James!