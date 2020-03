Tous les Coronavirus minute par minute: chaque choix aurait été faux Primapagina

Il ne pouvait en être autrement: le Coronavirus Covid 19 devait impliquer le monde du football et susciter la polémique. Et d’autre part: le football ne fait-il pas partie de la réalité et de la société? Les réalités et les entreprises italiennes (mais pas seulement) sont actuellement très incertaines, pour ne pas dire inquiètes. Une incertitude alimentée encore plus par Tous les Coronavirus minute par minute qui diffuse 24 h. Les médecins et les scientifiques ont beaucoup à dire qu’il vaudrait mieux ne pas rendre le spectacle spectaculaire, pour éviter les mises à jour continues, les hypothèses les plus contradictoires, les services alarmistes du type “Dans le pays décimé par le virus”, “Le spectre de l’épidémie” … Mentana, vendredi soir, il a ouvert les nouvelles qu’il dirige, avec une liste de noms et de prénoms, suivie de l’âge et de la dernière question: sont-ils morts en Serie B parce qu’ils étaient âgés? Cela ressemblait à une plaque aux morts des guerres mondiales. La fièvre des médias est un autre virus du virus qui, malheureusement, ne montre aucun signe de diminution.

Il est vrai que nous sommes confrontés à une nouvelle maladie et à des interprétations contradictoires. Statistiques en main (on se réfère à celles de 2018-2019 et aux sites Epicentro et Influnet) au cours du semestre (15 octobre-15 avril) en Italie 8 millions 104 000 personnes sont tombées malades de la grippe et 50 millions en Europe, principalement chez les enfants ou plus de 65 ans. Au cours de la même période, 8 000 personnes en sont mortes, directement et principalement de complications pulmonaires et cardiaques. 157 cas graves et 30 décès ont été signalés au cours de la septième semaine de suivi.

En d’autres termes, le coronavirus serait moins effrayant et ce n’est pas un hasard si certains scientifiques l’ont comparé en effet à une «grippe saisonnière», même s’il n’appartient pas à la même souche. Il y a même ceux qui sont même allés jusqu’à dire, comme le professeur D’Anna, président des biologistes italiens, que ce qui a été trouvé en Lombardie ne serait pas le virus chinois, mais un “virus Po” complètement local. Ce serait … parce que d’autres virologues pensent différemment. Le professeur Massimo Galli, principal logo infectieux de l’hôpital Sacco de Milan, dit que “En 42 ans, il n’a jamais vu une influence capable de perturber l’activité des services de maladies infectieuses.” En fait, ce virus est très contagieux et, si d’un point de vue strictement médical il peut être abordé, il est très dangereux du point de vue épidémiologique. En résumé, des pics de maladie très élevés peuvent être atteints en peu de temps, avec une augmentation relative du nombre de patients nécessitant des soins intensifs. Ce n’est pas le fléau du passé (incurable) mais une pathologie qui pourrait mettre en danger les structures de soins intensifs, auxquelles de nombreux patients ont déjà recours quotidiennement, en raison d’une surpopulation excessive. Bref, le fil qui lie le principe de précaution et la sous-estimation du danger est subtil.



Dans ce climat d’incertitude objective, le monde du football et les décisions connexes de la Ligue de football se situent. Tout d’abord, nous nous concentrons sur La Juventus-Inter, “scandaleusement” reportée, oubliant qu’un report avait déjà été mis en place à l’autre tour pour la Sampdoria-Inter et que d’autres matchs à jouer à huis clos étaient destinés à une date à définir. Un match se joue à Lecce, mais les fans d’Atalanta protestent car ils ne veulent pas de contrôles sur le thermo scanner. Qu’est-ce qui aurait dû être fait? Les jeux ont-ils joué à huis clos avec des millions de dégâts? Qui les paierait pour les dommages causés aux entreprises concernées? Jouer à huis clos à domicile est-il un inconvénient ou un avantage? L’exécution d’un stade sous des acclamations amicales n’entraîne peut-être pas une pénalité et un avantage relatif pour les invités. D’un autre côté, il y a ceux qui disent qu’il sera difficile de récupérer à un moment où les équipes pourraient être engagées sur plusieurs fronts.

Parce qu’à Rome et à Naples il a été joué, même si dans ces villes le virus est présent.

Par conséquent, une méthode empirique a été choisie, basée sur la possibilité de contagion, ressentant également les gouverneurs régionaux. Aurait-il été préférable de jouer tous les matchs à huis clos? Vous ne les jouez pas complètement? La controverse aurait également flotté malgré l’urgence.

À l’époque de All Coronavirus, minute par minute, aucune décision ne semble jamais tout à fait juste.