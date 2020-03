Tous les footballeurs qui ont remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d’Or

Il existe plusieurs trophées qui définissent la carrière d’un footballeur. Bien sûr, des titres comme la Copa Libertadores, les ligues européennes, les coupes continentales ont beaucoup de prestige; Mais il y a deux tournois qui seront toujours un cran plus haut que tous les autres: la Coupe du monde et la Ligue des champions.

Au niveau individuel, il n’y a pas de récompense en tant que footballeur supérieur au Ballon d’Or, une reconnaissance que le magazine France Football décerne chaque année au joueur le plus remarquable de l’année.

Tout au long de l’histoire, il n’y a qu’une poignée de footballeurs assez chanceux ou assez talentueux pour remporter l’un de ces prix, mais il n’y a eu que 8 footballeurs qui ont réussi à remporter les trois trophées.

8. Sir Bobby Charlton

Ligue des champions: 1968

Coupe du Monde: 1966

Ballon d’Or: 1966

Le Ballon d’Or n’est pas toujours attribué à un footballeur pour ses performances au niveau de l’équipe nationale, mais ce que la légende de Manchester United a fait en 1996 a été crucial pour l’Angleterre pour lever la Coupe du monde.

Il a marqué contre le Mexique en phase de groupes et doublé le Portugal pour envoyer l’Angleterre en finale contre l’Allemagne; Là, il était chargé d’aider à l’égalisation pour les Britanniques, qui ont été couronnés en battant les Allemands 4-2 à Wembley.

7. Gerd Müller

Ligue des champions: 1974, 1975, 1976

Coupe du Monde: 1974

Ballon d’Or: 1970

Gerd Müller, en plus d’appartenir à l’une des meilleures générations de l’histoire du Bayern Munich et de l’équipe allemande, était l’un des meilleurs attaquants qui ait jamais joué au football.

Il est l’un des deux seuls attaquants à avoir remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d’Or.

Il a terminé sa carrière avec 515 buts dans son sac et à ce jour, il est le meilleur buteur de tous les temps pour le Bayern Munich et la Bundesliga.

6. Franz Beckenbauer

Ligue des champions: 1974, 1975, 1976

Coupe du Monde: 1974

Ballon d’Or: 1972, 1976

Bien que Müller ait été chargé de mettre les balles dans le filet pour le Bayern et l’équipe allemande, Beckenbauer était la véritable star de ces équipes.

Der Kaiser est l’un des 10 joueurs de l’histoire à avoir remporté plus d’un Ballon d’Or et le seul défenseur à l’avoir remporté au moins deux fois.

5. Paolo Rossi

Ligue des champions: 1985

Coupe du Monde: 1982

Ballon d’Or: 1982

Comme Bobby Charlton, l’Italien Paolo Rossi a attiré l’attention du monde avec ses performances au niveau international, en fait sa participation à la Coupe du monde de 1982 en Espagne lui a valu son Ballon d’or.

Rossi a connu un départ discret dans cette Coupe du monde, jusqu’à ce qu’en quarts de finale, il marque un triplé pour le Brésil, en demi-finale un but pour la Pologne et en finale, il ouvre le score pour l’Italie pour battre l’Allemagne 3-1.

4. Zinedine Zidane

Ligue des champions: 2002

Coupe du Monde: 1998

Ballon d’Or: 1998

Bien avant que Zinedine Zidane ne remporte 3 Ligue des champions d’affilée au Real Madrid, il s’était déjà fait un nom dans la compétition avec l’équipe Merengue.

Avec son célèbre but de volée lors de la finale de 2002 contre le Bayer Leverkusen, il est devenu le cinquième joueur à remporter la Coupe du monde, le Ballon d’Or et la Ligue des champions.

3. Rivaldo

Ligue des champions: 2003

Coupe du Monde: 2002

Ballon d’Or: 1999

Malgré le grand succès de l’équipe brésilienne au XXe siècle, ce n’est qu’en 2003 qu’une star du Scratch du Oro parvient à remporter la Ligue des champions, la Coupe du monde et le Ballon d’Or.

En remportant le titre européen avec Milan en 2003, Rivaldo est devenu le premier Brésilien à remporter les trois trophées.

Rivaldo n’avait déménagé en Europe que 3 ans avant de remporter le Ballon d’Or et malgré la défaite de la finale de France en 1998, quatre ans plus tard, il a réussi à décrocher le titre, marquant cinq matchs consécutifs en route vers la finale.

2. Ronaldinho

Ligue des champions: 2006

Coupe du Monde: 2002

Ballon d’Or: 2005

Ronaldinho n’était pas avec le PSG depuis longtemps lorsqu’il a remporté la Coupe du monde en 2002, mais avant d’être transféré à Barcelone, l’équipe de jeunes de Gremio n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il méritait.

Il a battu Frank Lampard et Steven Gerrard au Ballon d’Or 2005 et un an plus tard, il a remporté la Coupe des Champions en battant Arsenal au Parc des Princes.

1. Kaka

Ligue des champions: 2007

Coupe du Monde: 2002

Ballon d’Or: 2007

Kaka a été le dernier à entrer dans cette liste en remportant le Ballon d’Or de Messi et Cristiano Ronaldo en 2007.

À 20 ans, le Brésilien a remporté la Coupe du monde Corée-Japon 2002, bien qu’il n’ait disputé qu’un seul match du tournoi.

En 2007, il a remporté la Ligue des champions avec l’AC Milan et le Ballon d’Or, ce qui a intéressé le Real Madrid à ses services.