Tous les joueurs de la Liga passeront le test du Coronavirus mardi

Après la réunion de mercredi entre la Fédération espagnole et la Liga, qui a également accueilli le personnel médical de haut niveau, un plan a été élaboré pour un éventuel retour au jeu. La réunion devait durer 8 heures et la première mesure, et la plus importante, qui a été décidée était de savoir comment commencer un retour à l’entraînement en équipe. Le groupe a décidé que tous les joueurs, le personnel et les employés de club qui travaillent avec l’équipe de chaque club de la Liga devront passer un test COVID19 mardi après-midi pour déterminer s’ils sont ou non infectés par le coronavirus. Le test sera nécessaire avant que les équipes puissent commencer à penser à reprendre l’entraînement quotidien.

Dans un rapport de MARCA, tous les médecins de club n’étaient pas à l’aise pour aller de l’avant car ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des joueurs. Les 4 et 11 mai ont été proposés comme un retour potentiel aux dates d’entraînement, les clubs recevant environ 15 jours avant le début des matchs. De nombreux médecins ont également estimé que le temps de formation était insuffisant et que de nombreux joueurs se blesseraient rapidement.

Dans un rapport de Cadena Cope, la Liga aurait acquis le matériel d’essai légalement auprès d’une entreprise privée et ne nécessitait pas d’autorisation gouvernementale. Les médecins du club sont clairs sur le protocole si un individu est positif lors de la phase d’entraînement d’un retour, mais pas pendant la compétition. Il doit y avoir des discussions continues et un plan clair sur ce qu’il faut faire si un joueur obtient un résultat positif pendant la compétition avant qu’une partie ne puisse avancer.