Tous les matchs de football qui ont été touchés jusqu’à présent par le coronavirus

Le monde du football n’est pas étranger à l’expansion du Coronavirus et ces dernières semaines, nous avons vu comment des mesures ont été prises qui affectent les matchs. C’est la situation vécue dans les pays les plus touchés par Covid-19.

CHINE

La Chine est le pays d’origine de l’épidémie de virus et il a été décidé de reporter le début de la Super League chinoise, prévue pour le 22 février et il n’y a toujours pas de date pour le début du championnat.

Super League chinoise: reporté sans dateITALIE

L’Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Le gouvernement du pays a décrété que jusqu’au 3 avril prochain tous les matches doivent être joués à porte fermée et il est possible que la série A soit suspendue.

Ce week-end, seuls les matchs de série A reportés de la veille ont été joués: Parme – Spal, Milan – Gênes, Sampdoria – Vérone, Udinese – Fiorentina et Juventus – Inter Milan, en plus du Sassuolo – Brescia à jouer , lundi.

Le 18 se jouera l’Atalanta – Sassuolo, Torino – Parma et Verona – Cagliari, matchs correspondant au jour 25 et qui ont été reportés.

Inter Milan – Sampdoria (Série A): reporté sans dateJuventus – Milan (Coupe d’Italie): reporté sans dateInter Milan – Naples (Coupe d’Italie): reporté sans date

La date de ces trois matches sera déterminée en fonction de leur participation aux compétitions européennes. À l’heure actuelle, la Juventus et Naples doivent jouer leur deuxième étape des huitièmes de finale et l’Inter doit jouer le qualificatif de la Ligue Europa contre Getafe.

FRANCE

En France, le ministre des Sports a fait savoir ce matin que tous les matches de Ligue 1 se joueront porte fermée jusqu’au 15 avril. Samedi, le premier match a été reporté à cause du Coronavirus.

Strasbourg – PSG: reporté sans date

En Bundesliga, un seul match risque de se jouer dans des conditions normales, mais aucune décision n’a encore été prise.

Borussia Dortmund – Schalke 04: possibilité de jouer à huis clos, en l’absence de confirmation officielleCOMPÉTITIONS INTERNATIONALES

LIGUE DES CHAMPIONS

Cette semaine, les quatre premiers matches aller-retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions seront disputés. Liverpool – Atlético de Madrid et Leipzig – Tottenham se joueront dans des conditions normales.

Valence – Atalanta: derrière des portes closesPSG – Borussia Dortmund: derrière des portes closes

Les quatre matchs restants se joueront la semaine prochaine.

FC Barcelone – Naples: possibilité de jouer à huis closJuventus – Olympique de Lyon: à huis clos et possibilité de changer de stade, en l’absence de confirmation officielle de l’UEFA

EUROPE LEAGUE

Ce jeudi, les huitièmes de Ligue Europa sont jouées et pour l’instant le Coronavirus n’affecte officiellement qu’un match, et dans un autre il n’y a toujours pas de décision ferme.

Getafe – Inter Milan: derrière des portes closesSéville – Rome: possibilité de jouer à huis clos, en l’absence de communication officielle de l’UEFA.

LIGUE DES CHAMPIONS D’ASIE

En Coupe internationale d’Asie, 9 matches correspondant au troisième jour de la phase de groupes non datée ont été suspendus.

International Cup Asia: suspendu avec risque d’être annulé

ÉLIMINATOIRES MONDIAUX DU QATAR

Les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 qui devaient se jouer en Asie du 23 au 31 mars et du 1er au 9 juin ont été reportés sans date, bien qu’il soit possible qu’ils puissent se jouer à huis clos comme en Thaïlande.

