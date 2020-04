Tout ce que vous devez savoir sur le possible retour du football argentin après la quarantaine

La pandémie par Coronavirus forcé toute la population à cesser ses activités quotidiennes pour rester en quarantaine, dans le but que le virus se propage le moins possible lors de la recherche d’une solution au problème.

Le football, logiquement, n’était pas exonéré et Argentine les dirigeants réfléchissent déjà à un éventuel retour aux activités quand tout cela se termine, bien qu’ils doivent d’abord respecter les restrictions du gouvernement et des responsables de la santé.

ER ALERTE: Il n’y aura pas de relégation et il est prévu de revenir à un premier tournoi avec 30 équipes en 2 ans.

-La Super League Cup serait terminée (sans diminutions)

-Deux équipes monteront de BN

-La saison 20/21 se jouerait avec 26 équipes

-En 2022, il y aurait 30 équipes: //t.co/Il4VKYtuPD

– double jaune (de 🏠) (@okdobleamarilla) 4 avril 2020

Cependant, les ébauches parlent de julio comme le mois au cours duquel les sessions de formation devraient revenir aujourd’huiou fin juin au cas où les perspectives seraient encourageantes.

Tenant compte du fait que les footballeurs doivent se préparer après cet arrêt, la reprise de la Super League Cup se ferait en août ou en septembre, à huis clos et avec le débat ouvert pour savoir s’il y aura ou non des descentes vers le premier national cette saison.

Il y a un mois, le lundi 16 mars, les derniers matches de football argentin ont été disputés: deux pour la Super League Cup, trois pour la First National League, trois pour le C et trois pour le D. Il semble que plus de 31 se soient écoulés jours.

– Fabián Rodríguez (@fab_rodriguez) 17 avril 2020

Et la continuité des autres tournois? En Argentine, ils seront régis par ce qu’il recommande FIFA, que les concours qui étaient joués au début de la quarantaine sont terminés.

En 2021, la saison sera dans une année civile et serait soumise à ce que demande Conmebol pour que les compétitions se jouent de février à décembre

De cette façon, deux courts tournois seraient disputés, bien que tout soit discuté lors de l’Assemblée de l’AFA prévue le 19 mai. Tout peut changer d’un moment à l’autre, mais les premières lignes directrices commencent à être déterminées.