Tout ce qui n’a pas été joué dans les cinq grandes ligues

La pandémie de coronavirus qui s’est propagée dans les principaux pays européens a reporté deux jours de LaLiga Santander, Bundesliga et Ligue 1; alors que dans le Premier League et Serie ADe plus, il n’a pas été possible de récupérer des matchs d’autres jours qui devaient être joués maintenant. Sauf dans le Premier, où Liverpool accumule une différence spectaculaire, le reste des compétitions ne définissant toujours pas le champion (Le PSG en France a également une distance remarquable).

31/03/2020 à 08:45

CEST

Le duel Barça-Madrid pour le titre

LaLigaSantander a été suspendu lorsque Barcelone et le Real Madrid ils ont eu un duel intéressant pour le titre. L’équipe de Quique Setién est leader avec un avantage de seulement deux points. Tout est évidemment à définir. L’égalité démontrée par les deux équipes (plus pour les erreurs commises que pour leurs propres mérites) laisse le championnat grand ouvert. La plus petite erreur commise lors de la phase finale de la Ligue peut signifier dire adieu au titre.

Sur les deux jours (28 et 29) qui n’ont pas pu être contestés en raison de la pandémie de coronavirus, il ressort, notamment, un Real Madrid-Valence, le duel le plus intéressant. L’équipe catalane aurait dû affronter deux équipes qui se battent pour sortir des positions de relégation (Majorque et Leganés), tandis que l’autre affrontement de celles de Zidane était contre Eibar, qui aspire à ne pas tomber dans la zone maudite. Et est-ce la bataille pour sortir de la fosse en Liga était également très intéressante, avec six équipes menacées de relégation et qui ne savent toujours pas ce qui va se passer.

Liverpool, propriétaire absolu du Premier

Le principal intérêt de la Premier League n’est pas de connaître le prochain champion. Personne ne conteste, avec ou sans suspension de la compétition, la domination insultante que Liverpool a imposée dès le premier jour, avec 25 points de différence!. Ceux de Klopp auront leur fête à la reprise du Premier ministre. L’incitation qu’il y avait était de savoir si Leicester était en mesure de déloger la ville de Guardiola de la deuxième place, car il n’est qu’à quatre points.

Cette période de suspension (à l’exception de deux jours, City-Arsenal et Aston Villa-Sheffield United n’a pas pu être récupérée) nous a empêchés de voir Everton-Liverpool, le morbide (par Mourinho) Tottenham-Manchester United, Watford-Leicester, Leicester-Brighton ou Chelsea-City.

Tout se décide en Bundesliga

Le Bayern Munich (55 points) est devant l’Allemagne, mais en Bundeslisga le champion n’est pas défini non plus. Les différences avec les deuxième et troisième classés, Borussia Dortmund et Leipzig, 51 et 50 points, respectivement, ils quittent la compétition sans se décider. La Bundesliga entrait donc dans la phase décisive et toute erreur aurait fortement accru l’intérêt pour la ligue allemande.

La pandémie de coronavirus a obligé à suspendre les 26e et 27e jours de la compétition, où des matchs tels que l’Union Berlin-Bayern Munich, Leipzig-Freiburg, Dortmund-Schalke 04, Bayern-Eintracht, Mayence 05-Leipzig n’ont pas pu être joués. ou Wolfsburg-Dortmund. Ce sont tous des partis qui auraient été, a priori, très important pour clarifier la scène du football en Allemagne.

L’égalité Juve-Lazio se démarque en Italie

Série A en Italie, l’autre pays à côté de l’Espagne le plus touché par la crise de Covid-19, la compétition a été suspendu dans une situation pratiquement identique à celle de LaLiga Santander. Deux équipes – la Juventus et la Lazio – se battent pour remporter le titre. L’égalité est totale. La Juve a ajouté 63 points pour les 62 de la Lazio. Tout est à décider.

En Italie, les jours 27 et 28 ont été suspendus, au cours desquels la Juventus a dû affronter Bologne et Lecce tandis que la Lazio a affronté l’Atalanta et la Fiorentina. Mais quatre matchs de la journée 25 n’ont pas pu être joués non plus.

Marseille-PSG suspendu

En France, Le PSG était proche du championnat lors de la suspension de la Ligue 1 pour la pandémie, où les jours 29 et 30 ont été suspendus. L’équipe parisienne est le leader avec un avantage important (12 points) bien que loin de la différence que Liverpool accumule, lors des dix derniers matchs. Marseille est le seul rival à avoir semé l’opposition à l’ensemble de Mbappé, Neymar, Cavani … et les dernières options des Marseillais pour donner de l’excitation à la lutte pour le championnat a été le match de la journée 30, au cours duquel Marseille a dû recevoir le PSG. Un choc pour condamner la compétition en cas de victoire de passage.

Report de Luis Enrique en équipe nationale

La pandémie de coronavirus a également perturbé la planification de la sélection. La Roja avait prévu de jouer deux matchs contre l’Allemagne le 26 mars et les Pays-Bas le 29 marso. Deux rivaux avec un grand potentiel pour mesurer le niveau de l’équipe espagnole. Deux matchs, en plus, cela signifiait le retour de Luis Enrique au poste d’entraîneur. Le redécoupage de l’entraîneur asturien n’a pas encore de date …