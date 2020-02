Tout est prêt pour Shakira et JLo! Suivez le spectacle à mi-temps du Super Bowl 2020 en direct au Hard Rock Stadium

L’ensemble des États-Unis est paralysé par le Hard Rock Stadium pour la Super Bowl 2020 (LIVE | LIVE | ONLNE | STREAM LIVE) via ESPN et Fox Sports jouent dans leur édition LIV (54) du Hard Rock Stadium entre Kansas City Chiefs (AFC) et San Francisco 49ers (NFC). Shakira et Jennifer López seront les chanteuses à temps partiel représentant le sang latin. Suivez-le pour Depor.com.

Depor.com vous offrira la minute la plus complète avec les incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur le Super Bowl LIV.

Super Bowl LIV: MINUTE À MINUTE

Tweets de NFLEspanol

Super Bowl LVI: l’hommage à Kobe Bryant

Chefs contre 49eres: horaires du Super Bowl LIV (2020)

Mexique 17 h 30

Pérou 18 h 30

Équateur 18 h 30

Colombie 18 h 30

Bolivie 19 h 30

Venezuela 19 h 30

Argentine 20 h 30

Chili 20 h 30

Paraguay 20 h 30

Uruguay 20 h 30

Brésil 20 h 30

Espagne 12 h 30 (3 février)

“La musique et les sports partagent le pouvoir d’unifier les gens et c’est ce que nous chercherons à faire dans notre spectacle au Super Bowl”il a compté «JLo» Lors de la conférence de presse de l’émission, on estime qu’elle sera vue par au moins cent millions de personnes.

“C’est un moment très important pour honorer les Latinos et se souvenir de la force que nous sommes dans ce pays et dans le monde”ajouté Shakira.

1 jour! Mettons-nous à Miami. ✨🏈✨ Quelles chansons voulez-vous que je chante pendant le spectacle #SuperBowlLIV #PepsiHalftime?! pic.twitter.com/MEexDNagSg

– Jennifer Lopez (@JLo) 1 février 2020

De leur côté, les organisateurs de l’événement ont décrit la présentation des artistes comme “Le plus énergique, le plus coloré et le plus de monde sur scène de l’histoire du Super Bowl”. Un spectacle sans précédent.

Super Bowl 2020: stade Hard Rock

Le Hard Rock Stadium de Miami (Floride) a une capacité de plus de 64 000 spectateurs et a été inauguré il y a plus de 32 ans. Son coût de construction était de 155 millions de dollars et ce dimanche sera la scène du Super Bowl LIV (54).

Super Bowl 2020: d’autres artistes dans le «Half Time Show»

Lors des dernières éditions, d’autres artistes apparus dans le Super Bowl étaient Maroon 5, Lady Gaga, Bruce Coldplay, Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry, Bruce Springsteen ou Madonna. Il est maintenant temps pour Shakira et Jennifer Lopez.

Combien de temps durera le spectacle et quelles chansons chanteront-ils?

Le spectacle est prévu pour une durée de 12 minutes, dans laquelle les deux auront leurs moments individuels et partageront ensuite la scène. Bien sûr, les artistes ont répété avec leurs propres danseurs avec différentes chorégraphies, mais ont assuré que leurs styles “Ils sont complémentaires”.

Bien qu’ils aient essayé de garder sous sept clés le déroulement de l’événement, la playlist de l’émission aurait fuité sur les réseaux sociaux. Selon la feuille de papier qui a fui, elle sortirait en premier Jennifer Lopez chanter “Get Right”plus tard “En attendant ce soir”, “Butin” et à côté du rappeur Rule interpréterait “Je suis réel” et “JFTB”.

Ce serait alors au tour du Colombien Shakira qui ouvrirait avec “She Wolf”, “Puissant” puis un pot-pourri avec “Chantage”, “La torture” et “J’aime”; Beyoncé serait l’un de ses invités à interpréter “Beau roulement”, puis continuez avec “Quand et où” et «Danse du ventre».

La soi-disant setlist de Vaza de Shakira et J-Lo do Show de la mi-temps de SuperBowl et aurons-nous Beyoncé et Nicki Minaj? 😱 pic.twitter.com/x5wXkzmAtQ

– Palco Pop (@palcopop) 20 janvier 2020

Tout de suite «JLo» reviendrait sur la scène avec Pit-bull pour chanter “A l’étage” et après Shakira Je terminerais le spectacle avec “La hanche ne ment pas” près de Wyclef Jean.

Jusqu’à présent, rien n’est officiel et comme chaque année, le spectacle de la mi-temps est toujours inconnu, ce ne sera que le week-end que le mysticisme pourra être résolu.

Qu’est-ce que le Super Bowl?

S’il y a un événement sportif qui suscite l’intérêt de tous aux États-Unis, plus encore que le football, c’est bien le Super bol. Ce dimanche 2 février fêtera sa 54ème édition. Dans la 100ème saison de la NFL, le «Super Bowl» sera en vedette Les chefs de Kansas City et San Francisco 49ers dans le Hard Rock Stadium Miami, Floride. La finale débutera à 18h30 (heure péruvienne).

Pour pouvoir contester le titre «Vince Lombardi», les deux équipes ont dû gagner leurs conférences respectives. Les Les chefs de Kansas City ils se sont consacrés dans la Conférence américaine après avoir battu les Titans du Tennessee par 35-24. Alors que le San Francisco 49ers ils ont gagné le Conférence nationale en battant les Packers de Green Bay par 37-20.

Après avoir dirigé son équipe pour jouer le #AFCChampionship, Ryan Tannehill devient le joueur de retour de l’année 🔥😎 # NFL100 #NFLHonors #Titans pic.twitter.com/uUfrryaWfL

– NFL en espagnol (@NFLEspanol) 1er février 2020

Quelles chaînes diffusent la finale du Super Bowl 2020?

Les chefs de Kansas City sera mesuré avant Philadelphia 49ers dans le Super bol 2020 le 2 février au stade Stade de hard rock. Le match débutera à 18h30 (heure péruvienne) et se déroulera sur le signal ESPN et FOX Sports pour l’Amérique latine. Aux États-Unis, il sera diffusé sur FOX Sports, CBS Sports; tandis qu’au Mexique, la couverture sera assurée par Televisa et TV Azteca.

Super Bowl 2020: bookmakers

Chez les bookmakers, Kansas City Chiefs est un favori pour remporter le Super Bowl 2020. Les Chiefs paient 1,80 tandis que les San Francisco 49ers paient 2,10 pour chaque dollar misé lors du match à Miami, en Floride. Outre les États-Unis, le Mexique est le deuxième pays avec le plus de supporters de la NBA. La proximité entre les deux pays signifie qu’il y a de nombreux adeptes de ce pays.

Super Bowl 2020: classement

NOUVELLES DE SUPER BOWL 2020:

