Tout le monde veut Hakimi, la Juve est également en lice | Primapagina

La saison compliquée et tourmentée par les problèmes physiques de De Sciglio et Danilo, le retour au rôle de Cuadrado en tant que grand outsider. Il y a ces raisons derrière les notes que le Juventus fera également à l’été sur le rôle de l’arrière droit. Une position qui, après le bref intermède de Dani Alves et l’expérience décevante de Cancelo, n’a plus de maître fixe. Et donc, a perdu l’occasion Meunier – d’accord avec le Borussia Dortmund – le nom d’Achraf Hakimi entre dans le casting de Fabio Paratici.

INCOGNITA REAL – Classe extérieure marocaine 98, le prêt rentable de deux ans du Real Madrid prendra fin en juin. Une opération qui a fait la fortune du produit de la pépinière Merengue, qui a connu une croissance exponentielle ces derniers mois et s’est imposé comme l’un des meilleurs interprètes d’Europe dans son rôle, mais aussi de son club. Madrid n’a pas encore décidé de l’avenir de Hakimi, qui a l’avantage de pouvoir jouer à gauche, et beaucoup dépendra de la confirmation ou non pour une autre saison de Marcelo. Zidane n’a jamais submergé le Marocain – qui a mis en évidence ces derniers jours l’absence de relations même au cours des deux dernières années allemandes – et l’idée de le vendre pour gagner de l’argent avec une belle plus-value existe.

TROIS COURSE – Et donc, en plus de Chelsea et du Paris Saint Germain rendus orphelins par Hakimi, la Juventus est également sur ses traces. Qui regarde une possibilité en perspective dans un rôle délicat, mais qui n’a encore entamé aucun contact ni avec le Real Madrid ni avec l’entourage du joueur. Dont le contrat expirant en juin 2022 pourrait également être prolongé pour permettre au club espagnol de profiter au maximum de sa possible vente. En Europe, tout le monde devient fou pour lui – convaincu également par les 7 buts et 10 passes décisives cette saison – et la Juve entre également en course à Hakimi.