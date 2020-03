Tout le sport italien à huis clos jusqu’au 3 avril

Les fonctionnaires arrivent du Conseil des ministres, avec l’annonce claire du président Giuseppe Conte: «Tous les événements sportifs en Italie, publics, privés et sans distinction de discipline, jusqu’à 3 avril, doit être effectuée en l’absence du public et avec obligation de vérification des membres ».

Cette décision fait partie du décret pris par le gouvernement pour limiter préventivement la propagation de Covid-19 et suit la mesure de précaution de la suspension des activités d’enseignement en Italie jusqu’au 15 mars. Il en va de même pour le football italien, au moins jusqu’au 3 avril et avec tout le respect que Ligue de Serie A, se poursuivra en l’absence du public, avec effet à partir de demain et sans distinction de catégorie.