“Tout peut arriver, je suis ouvert en attendant toute offre”, a prévenu Marcelo Barovero

Marcelo Barovero est en Rayados de Monterrey (Mexique) depuis mai 2018, après son arrivée dans le football mexicain en 2016 pour jouer dans Necaxa. Cependant, son contrat se termine le 30 juin 2020, son avenir n’est donc pas confirmé.

“J’ai un contrat jusqu’en juin et tout peut vraiment arriver. Je suis très bien ici Mexique avec ma famille. Cela dépend de ce qui apparaît sur le tableau, il sera analysé. Nous sommes ouverts en attendant toute offre “, a surpris Barovero.

En même temps qu’il n’excluait pas de retourner au football argentin, “Trapito” a expliqué pourquoi il avait décidé de partir Rivière en 2016. “Ce que je recherchais le plus, c’était un équilibre entre ma carrière et ma famille. Je considérais qu’à l’époque je ne pouvais pas Rivière et a décidé d’aller Aujourd’hui, j’ai cette tranquillité d’esprit “, a-t-il rappelé.

Enfin, il a raconté comment il vit Mexique la situation des coronavirus. “Le football a été suspendu après la date de dimanche et aujourd’hui nous sommes allés dans les locaux du club où nous avons eu une journée d’information plus que tout. La situation est très similaire à celle de l’Argentine”, a-t-il conclu en dialogue avec Fox Sports.