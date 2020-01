Tout préparé pour Alba Night

Le premier duel de l’année pour le Cacique avec le public et le premier d’une Rojita qui rêve des Olympiens. Matías face à face avec son peuple.

Chile Sub 23 sera l’invité d’honneur de la soirée de Matías Fernández, qui revient, s’entraîne déjà avec Colo Colo et s’habillera peu de temps après 13 ans avec la chemise populaire. A l’occasion, Mario Salas a pu donner des minutes à 14 des blancs et aussi aux autres renforts, Leonardo Valencia, Miguel Pinto et César Fuentes.

Matías Fernández invite le peuple Colocolino à la Nuit Alba que vous verrez sur CDF!

DomingoCe dimanche, à partir de 17h30, @ColoColo présentera ses nouveaux renforts, qui marquent le retour du “14”.

⁣ L’événement peut être suivi par CDF HD, CDF P et CDF Stadium.

Pour Rojita de Bernardo Redín, cet engagement sera la dernière préparation des pré-olympiques qui se tiendront en Colombie. De plus, après le match de dimanche, ils se rendront à Cali le mardi 7 à la recherche d’une place pour les JO de Tokyo 2020.