Tout sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions

Cette semaine, les derniers matchs de la phase de groupes de l’UEFA Champions League ont été disputés, où les deux meilleurs de chaque groupe se sont mis d’accord pour le tour suivant. En tout, 16 équipes Ils seront responsables de la traversée lors du prochain match nul, les huitièmes de finale. Les jumelages auront lieu le lundi 16 décembre à midi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

14/12/2019

À 11 h 02

CET

Álvaro Hernández (@ AlvaroHdez13)

Dans le tirage au sort, il y aura deux bombes, l’une avec le premier de chaque groupe et l’autre avec celles qui ont été classées comme secondes. Les personnes chargées de retirer les fameuses balles croiseront les équipes du tambour 1 avec celles du tambour 2 à quelques exceptions près: vous ne pouvez pas croiser des équipes du même pays ou celles appartenant au même groupe. Les tambours sont configurés comme suit:

Grosse caisse 1 (premier groupe): PSG, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelone, RB Leipzig, Valence Pot 2 (secondes en groupe): Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Naples, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Chelsea.

Ainsi, les appariements possibles des équipes espagnoles sont les suivants:

FC Barcelona: L’équipe de Valverde a autant que possible les rivaux les plus redoutables Tottenham et Chelsea. Cependant, ils devront peut-être aussi se rendre en Italie pour faire face à la Naples et Atalanta, ou un peu plus près, de la France, pour mesurer Lyon Olympique. Valencia C.F: Après avoir donné la surprise le dernier jour de s’imposer à l’Ajax à domicile, les Celades s’affrontent comme les rivaux les plus difficiles à Borussia de Dortmund et al Tottenham. Étant le premier groupe comme F.C Barcelona, ​​d’autres options, un peu plus faciles sur papier seraient Naples, Atalanta ou Lyon. Real Madrid: L’ensemble de Zidane a donné la surprise négative d’être deuxième du groupe, il devra donc affronter l’une des équipes qui composent le battage médiatique 1. Des rivaux, a priori, plus difficiles pour les blancs seraient l’actuel champion des Champions , Liverpool, Bayern Munich, Juventus et Manchester City de Pep Guardiola. Cependant, les meringues peuvent encore faire appel à la chance puisque le RB Leipzig C’est aussi un autre rival possible d’avoir été le premier de son groupe. Athlète de Madrid: Comme le Real Madrid, ceux de Simeone ont également été en deuxième position de leur groupe, et donc, dans leur liste de candidats, ils seraient Bayern Munich, Liverpool, Manchester City et Paris Saint-Germain en plus de ce qui précède RB Leipzig.

Les dates prévues pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions sont les suivantes: 18, 19, 25 et 26 février, tandis que les matchs retour sont prévus 10, 11, 17 et 18 mars.