Toutes les clés de l’accord entre la Liga et la Fédération

On en sait déjà plus sur la rencontre de samedi dernier entre Javier Tebas et Luis Rubiales avec la médiation du CSD. Selon la note officielle du Conseil supérieur du sport (CSD), la Liga et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) ont convenu de reprendre la formation professionnelle du football, ce qui est en tout état de cause soumis à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et les décisions adoptées par le ministère de la Santé. Alors, Il sera produit aussi longtemps que les conditions sanitaires le permettront et selon des protocoles sanitaires stricts.

20/04/2020 à 13h45

CEST

Après la réunion de plus de huit heures qui a eu lieu samedi dernier au Palacio de Viana (ministère des affaires étrangères, de l’UE et de la coopération), la présidente du Conseil, Irene Lozano, le président de la Liga, Javier Tebas, et le président de le RFEF, Luis Rubiales, Ils se sont également engagés à consacrer une partie des ressources générées par les droits audiovisuels du football à un sauvetage pour le reste des sports fédérés, olympiques et paralympiques.. En outre, les présidents de LaLiga et de la Fédération ont signé un engagement à créer un fonds de prévoyance de 10 millions d’euros – auquel d’autres entités telles que l’Association des footballeurs AFE inviteront à participer – pour aider les athlètes les plus vulnérables.

Rédaction d’un code de conduite pour le football

En outre il a été convenu de rédiger un code de conduite pour le football, applicable à tous ses directeurs, managers et agents, qui peut servir de référence pour d’autres sports professionnels, et qui permet le renforcement d’un dialogue honnête et sincère et facilite les bonnes relations entre les différentes institutions de football.

Les parties s’engagent également à travailler ensemble et de manière coordonnée à l’étranger, pour contribuer à la réputation de l’Espagne et au renforcement de notre image en tant que pays de sport sûr. Dans ce contexte, la candidature ibérique à la coupe du monde de football 2030, événement auquel Le gouvernement apportera son plein soutien, étant entendu que la compréhension du football est essentielle pour les possibilités de notre pays.

Ce lundi même LaLiga transférera ces accords à son comité exécutif avec qui vous vous rencontrez comme vous le faites régulièrement