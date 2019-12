Toutes les équipes ou Zlatan Ibrahimovic a joué au cours de sa carrière

A 37 ans, le Suédois s’apprête à rentrer au Milan AC après avoir terminé son aventure au LA Galaxy. Le contrat serait signé pour six mois, comme l’a révélé Di Marzio. Le renouvellement éventuel est soumis à un certain nombre de conditions. Ibra reviendrait dans l’une des neuf équipes pour lesquelles il a joué.

9. Malmö (1999-2001)

L’équipe suédoise dans laquelle le formidable attaquant a fait ses débuts. Pendant les trois saisons où il a été là, il a joué 47 matchs et a marqué 18 buts. Il a été relégué puis promu en équipe de Suède, dont il est parti en 2001.

8. Ajax (2001-2004)

L’équipe néerlandaise a parié sur le talent du meneur de jeu. Emmené par Ronald Koeman, Ibrahimovic a fait ses preuves aux Pays-Bas, où il a été sacré champion d’Eredivisie, de Coupe et de Super Coupe. Ses prouesses de buteur ne cessent de croître, avec 48 buts en 110 matchs. Le but qu’il a marqué contre le NAC Breda a été mémorable, déjouant jusqu’à cinq défenseurs et le gardien de but.

7. la Juventus (2004-2006)

La Vecchia Signora a parié sur lui, en payant 19 millions d’euros pour son transfert. Lors de sa première saison en Italie, il a remporté le titre de Serie A. La deuxième saison, le cours des choses a commencé à changer, jusqu’à ce que le match soit truqué et que la Juventus soit reléguée en Serie B. Ibrahimovic a quitté le club après avoir marqué 26 buts.

6. Inter Milan (2006-2009)

Ibrahimovic a rejoint l’Inter pour élargir son palmarès. Il a remporté le Scudetto avec l’équipe de Neroazurro au cours des trois saisons qu’il a jouées, grâce à son grand nombre de buts devant le but, avec 66 buts en 117 matchs. En Ligue des champions, il n’a pas connu le même succès.

5. FC Barcelona (2009-2010)

Ibrahimovic est arrivé au FC Barcelone en provenance du sextet pour 46 millions d’euros et comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Entouré des meilleurs joueurs, l’attaquant n’a pas vraiment trouvé sa place dans le système de Pep Guardiola ou de l’Azulgrana. Les différends avec l’entraîneur l’ont forcé à quitter le club. Malgré cela, il a marqué 22 buts en 46 matchs.

4. AC Milan (2010-2012)

Zlatan est retourné en Serie A pour jouer pour l’autre grand club italien prêté. Après une excellente première saison, les Rossoneri ont signé le Suédois après avoir remporté le Scudetto. La deuxième année, Ibra est devenu le premier “Capocannoniere” de Serie A avec 28 buts en 32 matches, ce qui aurait pu être plus si ce n’était des sanctions et des expulsions.

3. PSG (2012-2016)

Ibrahimovic voulait remporter le championnat dans un quatrième pays et il l’a fait avec le PSG, qui a remporté la Ligue 1 quatre fois de suite. Il est la grande référence offensive de l’équipe de France. Il a marqué 156 buts en 180 matches avant de partir pour l’Angleterre.

2. Manchester United (2016-2018)

Vers la fin de sa carrière sportive, Ibrahimovic a signé à Manchester United pour jouer dans le meilleur championnat du monde. Le Suédois n’a pas eu de chance en Premier League, mais il a finalement remporté un titre européen en remportant l’Europa League avec Mourinho. Ce titre a été aigre-doux, cependant, car il n’a pu jouer ni en demi-finale ni en finale en raison d’une blessure aux ligaments du genou. En mars 2018, il a mis fin à son contrat avec les Red Devils.

1. Galaxie de L.A. (2018-2019)

Ibra est venu en MLS pour devenir la véritable star de la compétition. D’autres grands joueurs lui ont succédé et il ne fait aucun doute que ses performances ont contribué à accroître la popularité du championnat. Elu meilleur joueur de la MLS, le jeune homme de 38 ans a terminé son aventure aux Etats-Unis par une phrase emblématique qui définit sa personnalité : “Je suis venu, j’ai regardé, j’ai conquis. Merci LA Galaxie de me faire sentir à nouveau en vie. Pour les fans de Galaxy : vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De rien. L’histoire continue… Maintenant, retourne regarder le baseball.