Train pour l’Europe à San Mamés

San Mamés se prépare ce dimanche pour la visite stimulante de Barcelone jeudi prochain dans la Copa del Rey, au cours de laquelle les «lions» chercheront les demi-finales à un seul match dans le plus classique des duels de ventouses, avec un transcendant également Athletic-Getafe avec les deux équipes plongées dans le combat européen de la table.

02/02/2020 à 08:35

CET

EFE

Bien que ce soit Getafe qui soit en tête, quatrième et dans la zone «Champions». Chez Athletic, le choc prend un peu de distance par rapport aux positions dans lesquelles il a évolué jusqu’à présent cette année, neuvième et trois points du sixième, car il enchaîne six matchs sans gagner avec cinq nuls lors de ses derniers engagements.

Certains matchs sont incontestablement méritoires, comme ceux de Bernabéu et Pizjuán, mais le fait d’avoir ajouté seulement deux points à Eibar et Celta à La Catedral l’a quelque peu ralenti dans le classement.

Installé dans la partie supérieure du tableau, au-dessus d’équipes comme l’Atlético de Madrid ou Valence, Getafe ne veut pas perdre cette position privilégiée avec laquelle il garde intact le rêve de la Ligue des champions. Un train à travers San Mamés que personne ne veut manquer.

Compositions probables

Athlétique: Iago Herrerín; Lekue, Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García et Williams.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata et Jorge Molina.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (comité Castilla-La Mancha).

Arbitre VAR: Antonio Mateu Lahoz (Comité valencien).

Stade: San Mamés.

Heure: 16:00