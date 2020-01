Tranmere Rovers 0-6 Manchester United

Sergio Romero 6 – N’avait pas grand-chose à faire mais s’était bien acquitté.

Diogo Dalot 8 – Avait l’air brillant, a marqué un bon but et a fait une tête défensive décisive à la dernière minute pour éviter un but presque certain.

Harry Maguire 7 – Les Reds s’envolent vers un flyer avec un objectif de cracking. A également eu une passe décisive mais une erreur flagrante au début de la seconde mi-temps aurait pu être punie.

Victor Lindelof 6 – Un jeu tranquille pour le Suédois.

Phil Jones 5 – Un joli but de la tête de Jones mais a quand même réussi à être laissé pour mort par les attaquants de Tranmere et faire sa chute de Norman Wisdom à quelques reprises.

Luke Shaw 6 – Une performance sans intérêt de Shaw.

Nemanja Matic 6 – C’est le rythme de jeu que Matic peut gérer, tout comme OK.

Andreas Pereira 5 – Il semble toujours moyen contre l’opposition de la Ligue 2 à 5-0.

Jesse Lingard 6 – A marqué un bon but mais à part ça, il n’avait pas vraiment l’air bien mieux que son adversaire de Ligue Deux.

Mason Greenwood 7 – Jeu tranquille pour Greenwood, avait peu de service mais a bien pris sa pénalité.

Anthony Martial 7 – A marqué un bon but mais jusqu’à ce moment, il semblait fatigué et manquait de confiance.

Suppléants

Tahith Chong 7 – A gagné la pénalité et n’a pas eu de chance de ne pas marquer quand il a frappé un grand coup contre la barre.

Fred 6 – semblait confortable.

Brandon Williams 7 – A bien fait au milieu du dos. Quel talent.