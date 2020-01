Tranmere Rovers signe l’attaquant James Vaughan en prêt de Bradford City

SHREWSBURY, ANGLETERRE – 09 NOVEMBRE: James Vaughan de Bradford City au cours de la FA Cup First Round match entre Shrewsbury Town et Bradford City à New Meadow le 9 novembre 2019 à Shrewsbury, Angleterre. (Photo de James Baylis – AMA / .)

Tranmere Rovers, des joueurs de la ligue un, a recruté l’attaquant James Vaughan en prêt de Bradford City pour le reste de la saison. L’attaquant arrive alors que Tranmere signe la quatrième signature de la fenêtre de janvier.

L’attaquant de Tranmere signe James Vaughan en prêt

L’accord

Tranmere a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’attaquant. L’expérimenté James Vaughan arrive en prêt pour le reste de la saison.

L’attaquant est chargé de tirer les buts pour garder Tranmere en Ligue 1. L’équipe de Micky Mellon compte six points de retard sur la sécurité et a désespérément besoin d’enflammer sa saison.

Vaughan n’a rejoint Bradford City que l’été et a marqué dix buts en championnat pour les Bantams. Cependant, la possibilité de monter d’un niveau est clairement difficile à résister.

Tranmere a besoin d’un meilleur buteur et espère que James Vaughan sera l’homme à livrer pour le reste de la saison.

Bradford cherche à réorganiser son attaque avec sa forme qui commence lentement à plonger.

Le match de Tranmere contre Sunderland ce soir est venu trop tôt pour que Vaughan joue, mais il devrait faire ses débuts contre Bolton Wanderers samedi

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Tranmere à propos de son déménagement, Vaughan a déclaré: «Je suis vraiment heureux d’être ici, alors pour enfin y arriver, j’ai hâte de commencer.

“Il y a ici de bons personnages avec lesquels j’ai joué auparavant, de grands personnages. Mais je suis expérimenté et j’espère que mon expérience aidera l’équipe et obtiendra les résultats dont nous avons besoin vers la fin de la saison. “

«Tout le monde veut jouer dans la plus haute ligue possible. J’ai apprécié League One la dernière fois, donc j’espère pouvoir retrouver le même succès. “

Vaughan a ajouté: «Il (Micky Mellon) n’avait pas à me convaincre, je savais de quoi il s’agissait et je savais ce qui était nécessaire. J’ai hâte de commencer et d’aider l’équipe.

«J’espère apporter quelques buts à l’équipe, ainsi qu’un peu de succès pour nous.»

