Tranmere Rovers vs Manchester United LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020

Bon match nous attend ce dimanche 26 janvier au quatrième tour de la FA Cup 2019-2020, quand il Tranmere Rovers Cherchez à profiter de leur statut local pour donner la cloche, mais ils recevront un Manchester United qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Parc de Prenton.

Time and Channel Tranmere Rovers vs Manchester United

Siège: Prenton Park, Birkenhead, Wirral, Angleterre

Heure: 15h00 d’Angleterre. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, Brésil, Chili, Uruguay et Paraguay. 7h00 PT / 10h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Tranmere Rovers vs Manchester United EN DIRECT

L’image de Tranmere Rovers C’est un club qui joue dans la FOotball League One en Angleterre, où il se comporte mal en étant coulé à la 21e place. La semaine dernière, ils ont reçu Ipswich Town battu 1-2.

Armée super blanche Il est venu donner la cloche jeudi dernier au troisième tour de cette FA Cup où ils ont reçu le Watford parvenu à les battre 2-1 en prolongation, avec les scores de Manny Monthe et Paul Mullin.

De son côté, le Manchester United il ne peut pas non plus se vanter d’une grande campagne en Premier League où la cinquième combinaison marche. Mercredi dernier, j’ai dû recevoir le Burnley battu 0-2.

Les Diables rouges ils avaient un duel très serré contre les loups il y a une semaine et demie au troisième tour de la compétition, où ils ont réussi à les battre seulement 1-0 avec un score solitaire de Juan Mata.

Les deux Tranmere Rovers comme lui Manchester United Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour la phase suivante, il faut se rappeler que le vainqueur avance et le perdant sera éliminé, tandis que le match nul enverrait à Replay. Les Red Devils sont clairement les favoris. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Tranmere Rovers contre Manchester United.

Tranmere Rovers vs Manchester United LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020