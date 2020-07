Transfer Talk – Man United parmi quatre clubs de Premier League traquant James Rodriguez

La pandémie de coronavirus a rendu la fenêtre de transfert estivale incertaine, mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

Les équipes de Premier League envisagent James pour un accord à prix réduit

James Rodriguez aurait demandé à quitter le Real Madrid, et la hiérarchie Blancos tient à s’assurer une vente rapide pour l’international colombien dans les prochains mois, plutôt que de perdre le milieu de terrain attaquant pour rien à l’été 2021.

Marca dit qu’il n’y a pas de pénurie de prétendants pour James, Napoli et l’Atletico Madrid étant crédités d’un intérêt à long terme pour le joueur de 28 ans.

Cependant, le point de vente espagnol estime que le passage à la Premier League est plus probable, avec Everton, Arsenal, Manchester United et Wolverhampton Wanderers qui seraient tous désireux d’amener le joueur en Angleterre.

Une pierre d’achoppement potentielle au milieu de la pandémie de coronavirus est le salaire du meneur de jeu, James ramenant plus de 7 millions d’euros par an – un chiffre qui devrait mettre les clubs plus prudents hors course cet été.

James Rodriguez pourrait apparaître en Premier League la saison prochaine, mais quel club va accumuler de l’argent? Pedro Salado / Qualité Sport Images / .

Un trio italien se bat pour Milik

La Juventus, l’AC Milan et la Roma seraient tous en lice pour l’attaquant de Naples Arkadiusz Milik, selon Calciomercato.

Le contrat du joueur de 26 ans à Naples expire dans moins d’un an, et l’international polonais est censé favoriser le passage à la Juve, championne de la Serie A, qui a la réputation éclatante de choisir des meilleurs joueurs à des prix défiant toute concurrence.

Le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, préfère, quant à lui, poursuivre les négociations avec la Roma, où il espère conclure un accord d’échange qui verrait l’ailier de Giallorossi Cengiz Under la tête dans la direction opposée.

Milik serait considéré par les responsables roms comme un éventuel remplacement à long terme d’Edin Dzeko, qui n’a que huit mois avant son 35e anniversaire.

Milan alignera son double buteur

Calciomercato affirme que l’AC Milan se rapproche de la nomination de Ralf Rangnick en tant que nouveau manager, et l’Allemand aurait identifié deux cibles pour renforcer la ligne de front Rossoneri.

La cible n ° 1 de Rangnick est inadaptée au Real Madrid Luka Jovic, qui a eu un sort misérable dans la capitale espagnole après son déménagement à Eintracht Frankfurt il y a un an. L’international serbe est bien connu de l’ancien patron de Leipzig, Rangnick, qui espère pouvoir relancer la carrière du joueur de 22 ans en passant au San Siro.

Le deuxième nom sur la liste de courses de Milan est Patrik Schick, qui est réputé excédentaire par rapport aux exigences de la Serie A, rivalise avec la Roma, après avoir prêté la saison 2019-2020 à Leipzig, où il a marqué 10 buts en 22 matches de Bundesliga.

– Australie international Daniel Arzani est en route vers le FC Utrecht, selon AD. L’homme de Manchester City a passé deux saisons chargées en blessures au Celtic et cherche maintenant à obtenir un temps de jeu bien nécessaire dans l’Eredivisie.

– Tuttosport estime que Napoli pourrait être placé pour débarquer l’attaquant de Lille Victor Osimhen, après que le président du club eut laissé entendre que l’équipe de Gennaro Gattuso était la destination préférée des Nigérians. Le joueur de 21 ans a inscrit 13 buts en 27 matches avec la Ligue 1 depuis son arrivée de l’équipe belge de Charleroi il y a presque un an.

– Les géants turcs Fenerbahce se sont renseignés sur la disponibilité du duo de Barcelone Jean-Clair Todibo et Moussa Wague, en vue d’un double swoop de prêt pour la paire la saison prochaine. Selon le sport, ni Todibo, 20 ans, ni Wague, 21 ans, ne risquent de faire partie de la première équipe du Barça l’année prochaine, alors soyez prêts à poursuivre leur développement ailleurs.

– Calciomercato revendique l’attaquant de la Fiorentina Giovanni Simeone pourrait être fixé pour un passage à un quatrième club de Serie A en autant d’années, Bologne aurait tenu à obtenir la signature du joueur de 24 ans. L’Argentin a marqué 10 buts en prêt à Cagliari cette saison, et La Viola demande environ 20 millions d’euros aux parties intéressées.