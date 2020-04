Transfert: Arjen Robben a avoué qu’il “manque le football” après sa retraite du Bayern Munich en raison de ses blessures constantes Reste du monde

Mis à jour le 27/04/2020 à 09:35

Le sentiment est mutuel. Frustré par les blessures de ses dernières années en tant que footballeur, la saison dernière Arjen Robben il a finalement décidé de mettre fin à sa carrière de joueur dans le Bayern Munich. Malgré le fait qu’à un moment donné, il a été dit qu’il irait dans une autre équipe, le Néerlandais a dissipé toutes sortes de doutes en raccrochant ses bottes.

Ainsi, après plusieurs mois hors scène et au milieu de l’effondrement du football dû à l’éclosion du coronavirus dans le monde, aujourd’hui Arjen Robben Il tourne à nouveau le visage, cette fois pour une interview avec les chaînes officielles du Bayern. En cela, l’ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea a parlé de sa vie de retraité et a fait allusion à son désir de revenir.

“Au début, Je n’ai pas raté le foot pratiquement rien. Mais il y a une phase où quelque chose clique et vous pensez: “Hé, j’aimerais quand même jouer un peu plus. »“il a commencé par dire Robben, bien qu’il ait reconnu qu’il apprécie désormais davantage ses enfants et sa famille.

Dans le même esprit, l’ancien Bayern a insisté sur son désir de rentrer de la retraite malgré le fait que ce dernier est impossible en raison de son état. «De temps en temps, j’ai ce sentiment. Quand le virus prendra fin et que le football reviendra, je dirai peut-être … maintenant! Mais bien sûr, il se peut simplement que ce sentiment soit toujours là. Au final, je suis un athlète »at-il ajouté.

Aussi, Robben Il a avoué que depuis ses adieux aux champs, il n’a pas suivi le football comme vous l’auriez souhaité. Le motif? Il l’explique ci-dessous: «J’ai raté plusieurs matchs cette fois-ci parce que je suis occupé. Lorsque vous prenez votre retraite, personne ne vous attend, mais Vous avez besoin de quelque chose qui vaut la peine de vous réveiller. Et pour moi, ce sont mes enfants“il a condamné.

Enfin, l’ancien attaquant international avec les Pays-Bas a nié avoir déjà décidé de retourner sur les terrains de jeu, bien que de nombreux fans qui ont vu son interview au Bayern pensent qu’il a laissé la porte ouverte à cette possibilité. “Je n’ai rien en tête”clarifié Robben.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ