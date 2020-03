Transfert FC Barcelone: ​​De Ligt explique pourquoi il a choisi la Juventus plutôt que les culés sur le marché 2019 | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 03/04/2020 à 08:57

Quand Matthijs de Ligt a rejeté l’offre de FC Barcelona signer pour le Juventus, beaucoup pensaient que l’argent avait été décisif dans leur décision. Cependant, le joueur néerlandais lui-même a révélé que la raison pour laquelle il a accepté d’être l’élève de Maurizio Sarri et du partenaire de Cristiano Ronaldo en était une autre.

S’adressant à «Ziggo», une chaîne reconnue aux Pays-Bas, l’ancien défenseur de l’Ajax a avoué qu’il avait des offres de Barcelone, du PSG et de la Juventus. Contre toute attente, Matthijs a opté pour ce dernier car il a compris qu’être un joueur de cch Vecchia ferait de lui un footballeur plus complet.

“J’ai étudié toutes les options et finalement je suis arrivé à la conclusion qu’à la Juventus, je pouvais évoluer davantage en tant que joueur avec un style différent qui me rendrait plus complet”, a expliqué Matthijs de Ligt dans la source susmentionnée.

De Ligt a préféré jouer avec Cristiano Ronaldo qu’avec Messi.

D’un autre côté, De Ligt a évoqué la relation avec son grand ami et ancien partenaire d’Ajax, Frenkie de Jong. La fente de la Juventus a révélé qu’il maintient une communication constante avec son compatriote et qu’il trouve la situation de partager des costumes avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, respectivement, très particulière.

«Je parle toujours beaucoup avec Frenkie. C’est drôle de voir qu’il y a deux ans, nous jouions à Jong Ajax et maintenant je joue avec Ronaldo et Frenkie avec Messi! C’est assez étrange! », A déclaré fièrement la centrale électrique née à Leiderdorp.

De Ligt est arrivé à la Juventus au milieu de l’année dernière pour 75 millions d’euros (plus 10 variables) avec un contrat de cinq saisons.

