Transfert: le Bayern Munich se bat pour Dayot Upamecano | Actualités football | Ligue d’Espagne

Le marché des transferts est très attendu en Europe, les grandes équipes cherchent à clôturer de grosses locations à bas prix (du fait de la crise économique), tandis que les petites équipes doivent faire correspondre cash et ventes.

En ce sens, le Real Madrid et le Bayern se battent pour conserver l’une des nombreuses perles de la France. Le footballeur appelé à rajeunir le personnel de l’un de ces clubs est Dayot Upamecano.

Récemment, il avait été question de l’intention de l’équipe espagnole de signer avec le jeune défenseur central. Zinedine Zidane aurait donné le feu vert, comme l’a confirmé la presse locale, et Florentino offrirait une somme équitable, sans exagération du passé, au joueur.

Tout semblait bien se passer, mais le journal allemand Bild a annoncé que le Bayern entrerait dans la lutte pour Upamecano avec une main lourde. Apparemment, l’équipe bavaroise aurait déjà une offre prête pour Leipzig et profiterait de l’opération.

Rappelons que la continuité de David Alaba et Jerome Boateng dans l’équipe allemande est en cause, et Upamecano serait le seul à commander la défensive aux côtés de Pavard, Odriozola, Lucas Hernández et Sule (tous jeunes footballeurs).

Ainsi, Florentino doit réagir rapidement, s’il ne veut pas perdre un footballeur qui peut apporter de grandes choses à la boîte en merengue.