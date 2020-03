Transfert Timo Werner compliqué par des quotas

L’attaquant allemand de Leipzig Timo Werner s’exécute avec le ballon pendant le match de football de première division allemande RB Leipzig v Bayer 04 Leverkusen, à Leipzig, en Allemagne de l’Est le 1er mars 2020. (Photo de Ronny Hartmann / .) / RESTRICTIONS: LE RÈGLEMENT DU DFL INTERDIT TOUT UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES COMME SÉQUENCES D’IMAGES ET / OU QUASI-VIDÉO (Photo par RONNY HARTMANN / . via .)

L’activité de transfert estival de Liverpool peut être affectée par les règles de la Premier League. Les règles stipulent que les clubs ne doivent pas nommer plus de 17 joueurs étrangers dans leur équipe de 25 joueurs. Cela signifie que tout intérêt de l’équipe de Jurgen Klopp pour des joueurs tels que Timo Werner peut être affecté. L’effectif peut également être limité à 23 joueurs.

Intérêt de Liverpool pour Timo Werner compliqué

Timo Werner Liverpool bouge dans le doute

L’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, est un joueur qui a toujours été lié à Liverpool. Cependant, Liverpool a déjà atteint son quota de joueurs à l’étranger, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas signer Werner sans vendre les membres actuels de l’équipe.

Il est probable que certaines options d’escouade à l’étranger évolueront à la fin de la saison. Dejan Lovren était proche d’un déménagement l’été dernier et pourrait continuer en été. Les héros cultes Xherdan Shaqiri et Divock Origi pourraient également passer à la recherche d’un temps de jeu plus régulier.

Cela libérerait de l’espace pour Werner et potentiellement d’autres joueurs étrangers. Ceux liés à l’équipe de Jurgen Klopp comprennent Kylian Mbappe et Kai Havertz; des améliorations marquées par rapport aux joueurs actuels de l’équipe.

Joueurs locaux de Liverpool

Afin d’avoir une équipe complète de Premier League de 25 joueurs, Liverpool doit inclure 8 joueurs locaux. Actuellement, Liverpool emploie 17 joueurs locaux, mais la majeure partie d’entre eux évoluera. Adam Lallana et Nathaniel Clyne, par exemple, quitteront le club à l’expiration de leur contrat.

Seuls 5 des créneaux locaux de Liverpool seront occupés avant tout transfert ou promotion. Jordan Henderson, James Milner, Joe Gomez et Alex Oxlade-Chamberlain resteront tous des joueurs seniors locaux, tandis que Trent Alexander-Arnold a eu 21 ans et sera également inclus.

Les jeunes joueurs tels que Harry Wilson ou Nat Phillips pourraient bénéficier si Jurgen Klopp décide qu’il préférerait avoir une équipe complète. Les deux sont des joueurs locaux et ont le talent pour réussir à Liverpool. Liverpool pourrait également accroître l’intérêt pour les cibles signalées telles que Jadon Sancho ou Todd Cantwell.

