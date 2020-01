Transferts 2019 a battu un record avec 7,345 millions USD »Pressfootball

Mercredi 22 janvier 2020

L’entité de football la plus élevée a révélé une augmentation de 5,8% des investissements dans les transferts au cours de la dernière année par rapport à 2018. Le chiffre a atteint un record dans les achats et les transactions dans le monde, mettant en évidence plus de 18 000 opérations effectuées.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié un rapport sur les transactions des joueurs, qui a révélé qu’en 2019 plus de 7,345 millions de dollars ont été investis dans les transferts dans le monde, dépassant de 5,8% le chiffre de l’année 2018 .

L’étude a également montré que le pays qui avait investi le plus d’argent dans les signatures était l’Angleterre avec une dépense de près de 550 millions de dollars américains. Au pôle opposé se trouve le Portugal, qui a reçu plus de 384 millions de dollars au cours de l’année écoulée, confirmant le pays portugais comme un bon lieu d’exportation.

Le football féminin a également enregistré une augmentation des transferts (19,7%) et des clubs participant aux transferts (24,5%). En revanche, les protagonistes du marché ont été les acteurs américains, qui ont pris les devants en monopolisant 20% des mouvements.

Enfin, au cours de l’année écoulée, 4 162 clubs ont été impliqués dans des transactions, mais seules 100 équipes ont été celles qui ont investi plus de 80% du chiffre final.