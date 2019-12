Transferts 2020 à Carlos Stein: hauts, bas et rumeurs sur le nouveau marché promu du football péruvien décentralisé

Mis à jour le 24/12/2019 à 17:15

Il veut se battre. Carlos Stein C'est l'une des équipes qui a promu la Ligue 1 pour la saison 2020. L'équipe de José Leonardo Ortiz prévoit de frapper la Première Division et commence déjà l'assemblage de son équipe pour la saison prochaine.

L'équipe du nord du pays ne pourra pas compter sur Juan Carlos Bazalar, entraîneur qui les a emmenés à la division maximale du football péruvien car il n'a pas la licence technique que la FPF demande pour la Ligue 1.

Bien qu'ils n'aient pas le capitaine de leur bateau, Carlos Stein Il a officialisé six renforts d'ici 2020, Josimar Vargas et Carlos Grados étant deux des joueurs les plus expérimentés qui rejoindront l'équipe de Lambayeque.

Carlos Stein Il a atteint la Ligue 1 après avoir remporté la Coupe du Pérou. L'équipe du nord a déplacé le Deportivo Llacuabamba en lançant une réclamation qui a fini par lui donner le quota dans la première division du Pérou.

Élevé

Yoffre Vásquez

Nils Alania

Carlos Leon

Fidel Inolopú

Josimar Vargas

Carlos Grados

FAIBLE

Juan Carlos Bazalar (directeur technique)

RUMEURS

–

Ligue 1: La chose la plus drôle sur 'WhatsFA' en 2019. (Vidéo: América TV)

PLUS DE NOUVELLES