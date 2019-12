Transferts 2020: Erling Haaland et l'intérêt de l'AC Milan pour le prendre en janvier | Série A | Italie Italie

Il y a un joueur qui est ciblé par de nombreux clubs en Europe. Manchester United, Leipzig et même le Real Madrid serait intéressé à obtenir les services de Erling Haaland, mais un quatrième club est apparu et veut les retarder avec des intérêts plus spécifiques.

Il AC Milan, l'un des plus grands d'Italie qui, depuis de nombreuses années, n'a pas eu une grande participation, même en Italie et encore moins en Europe, cherche à se renforcer au mieux et un grand pari est l'attaquant norvégien.

Comme indiqué par rie Corriere dello Sport », le Milan Il mettra tout en œuvre pour obtenir la signature du puissant et talentueux attaquant, mettant au moins sur la table un salaire de cinq millions d'euros pour le joueur

Nous devrons voir si cette proposition et le charme du septuple champion d'Europe elles suffisent à convaincre un Haaland qui a de plus en plus de copines.

