Transferts 2020: le Bayern Munich aurait conclu un accord avec Alexander Nubel de Schalke pour être son nouveau gardien de but pour la Bundesliga Allemagne

L'archer de Schalke 04Alexander Nübel, ancien international dans les catégories de la Basse-Allemagne, a refusé de renouveler son contrat au-delà de cette saison et, selon la presse, espère devenir le successeur de Manuel Neuer dans le Bayern Munich. Le club de Gelsenkirchen a annoncé dimanche que son gardien de 23 ans, l'un des grands espoirs allemands à ce poste, avait rejeté une proposition de renouvellement.

Nübel Il n'a pas expliqué ses raisons, mais le journal “ Bild '' estime qu'il a été en contact avec l'équipe bavaroise, qui l'aurait comme numéro deux pour le préparer à succéder à l'emblème de Manuel Neuer, qui à 33 ans est toujours le gardien et capitaine du Bayern et de l'équipe allemande. Neuer lui-même est arrivé à Munich en 2011 Schalke.

Les dirigeants de Schalke 04 n'ont pas caché leur amertume. Soucieux de ne pas défaire leur jeune équipe et en pleine progression, ils avaient offert le bracelet du capitaine à Nübel et espéraient le convaincre de rester. La presse affirme avoir également proposé d'augmenter son salaire de 600 000 euros par an à 5 millions.

Le jeune gardien purge actuellement une suspension de quatre matchs pour avoir donné un coup de pied volant à un attaquant de Francfort Eintrach dimanche dernier. Bayern Munich il se rend à la pause de Noël comme troisième dans le tableau de Bundesliga, quatre points derrière le leader, Leipzig. Une position inconfortable pour une équipe habituée à accumuler des titres.

